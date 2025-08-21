快訊

醫療險喊漲恐衝擊數百萬保戶 金管會提三點說明

桃中嘉出現爛尾樓 內政部提修正草案「3重點」強化預售屋履約擔保

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今開部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
嘉義、桃園及台中陸續出現爛尾樓。內政部今開記者會表示，為強化預售屋履約擔保機制，下周將預告預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載修正草案，其中包括規範買方所繳價金應專用於工程興建等3項重點，這次因攸關消費者權益，會比一般預告期2個月更短，預告後就會送到政院審查。

內政部今開部務會報會後記者會，地政司長林家正表示，近期嘉義鉅泓建設、桃園高田營造及台中合總建設等陸續發生預售屋建案停工事件，內政部都有即時請縣市政府協助購屋民眾處理履約爭議，並轉請信託銀行暫停動支其所繳價金，會持續觀察、掌握市場是否有異常建案，並即時處理，目前初步來看包括高田營造、與台中合總建設，都已經找到續建、接手的廠商。

林家正指出，為強化預售屋履約擔保機制，保障民眾購屋權益，預計下周預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載修正草案」，因預售屋買賣履約期間長，為避免建商在預售期間發生財務問題或工程延宕，導致購屋民眾損失，現行預售屋買賣定型化契約訂有5種履約擔保機制，目前建案多採用「不動產開發信託」及「價金信託」，約占全部建案52%。

這次修正共有3個重點，首先是買方所繳價金應專款專用於興建工程項目，避免工程未動工或興建初期，買方所繳價金就被用完；其次，買賣契約應載明受託機構信託專戶名稱及帳號，讓買方可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免遭建商私自挪用。

林家正表示，第三，有些民眾會聽到銷售人員說「保證完工」等說詞，但預售屋興建仍有風險，因此草案規定簽約時應提供信託權益說明書，讓民眾充分了解建商提供的履約擔保機制及權益保障內容，並提醒其簽約前應審慎評估風險。

林家正強調，一般預告期是2個月，但這次修法攸關消費者權益，因此會縮短，預告後就會送到行政院審查。

數十人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，建商延遲交屋失聯，形成爛尾樓。示意圖。圖／聯合報系資料照
