大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」方式，同步於新北等北部縣市岸海展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，強化邊境與海域安全防護能量。

北部分署統籌規畫轄區岸、海巡隊及查緝隊，出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區重點巡查。

北部分署第二岸巡隊指出，北部漁港多，也提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

第二岸巡隊表示，近期將嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈，呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線通報。