大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」方式，同步於新北等北部縣市岸海展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，強化邊境與海域安全防護能量。

北部分署統籌規畫轄區岸、海巡隊及查緝隊，出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區重點巡查。

北部分署第二岸巡隊指出，北部漁港多，也提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

第二岸巡隊表示，近期將嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈，呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線通報。

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供

護漁 海巡署

延伸閱讀

大陸前7月進出口增3.5% 對非洲貿易大幅增長

大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團

不是蚵仔煎、珍奶！大陸妹子來台「1小吃」驚為天人：從此念念不忘

館長大陸行賠400萬「心甘情願」！自曝被當愛國英雄：每個人都說要丟錢給我

相關新聞

涉詐廣告未依時限下架 數發部第3度開罰Meta

數位發展部昨宣布，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後廿四小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處...

歷史上的今天／1962年赴印尼開亞運會議 我官員遭拒入境

1962年8月22日，赴雅加達單騎叩關受阻的我國籍亞洲運動協會執行委員郝更生，下午由曼谷經香港乘民航客機返抵台北。郝更生在機場受到熱烈歡迎，郝更生下機後，其夫人高梓首先趨前與之握手，接著，黃季陸、鄧傳楷及我國當屆亞運代表團長閻振興等先後與郝氏緊緊拉手，表示感佩。

黨團協商AI基本法仍有歧見 耗時4小時討論後送院長協商

立法院教育文化委員會今天召開朝野協商「人工智慧基本法」草案，由於初審時朝野意見分歧，因此今天逐條討論過程時間也長，不少法...

桃中嘉出現爛尾樓 內政部提修正草案「3重點」強化預售屋履約擔保

嘉義、桃園及台中陸續出現爛尾樓。內政部今開記者會表示，為強化預售屋履約擔保機制，下周將預告預售屋買賣定型化契約應記載及不...

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」...

丹娜絲風災募款專案達標 1個月內募得5.39億元、逾6千戶災民受惠

丹娜絲颱風襲台，造成南部地區多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。