快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

AI基本法協商有進展 法案名稱等無共識仍保留

中央社／ 台北21日電

立法院教文委員會今天協商人工智慧基本法草案，朝野歷經4.5小時討論，獲重大進展，包括立法目的、政府推動人工智慧研發與應用的原則、政府應積極運用人工智慧確保勞動者的勞動權益等條文，達成初步共識。

不過，法案名稱及其主管機關、人工智慧定義、行政院是否成立國家人工智慧戰略特別委員會等多項條文，在場立委與官員討論後，無法達成具體共識，因此保留送立法院長韓國瑜協商。

立法院教育及文化、交通委員會聯席會議4日初審通過人工智慧基本法草案，朝野意見分歧，最後僅通過3條條文，其餘條文保留送協商。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委葛如鈞今天主持朝野協商，藍綠白立委均出席，但在會議開始，朝野討論法案名稱就卡關，藍、綠屬意人工智慧基本法，民眾黨團希望採人工智慧發展及管理條例。

主管機關部分，國民黨立委希望在中央為國家科學及技術委員會，在地方為直轄市、縣市政府。民眾黨團版本，主管機關為數位發展部，在地方為直轄市、縣市政府。

出席協商的數位發展部長黃彥男及民進黨立委陳培瑜建議不要訂定主管機關，保留彈性與空間。

雖然有多項條文保留，但朝野歷經4.5小時左右的討論，也是有項條文獲得初步共識，包括政府推動人工智慧的研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力的前提下，發展良善治理與基礎建設，並遵循7大原則，例如永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。

此外，政府應落實人工智慧發展政策並鼓勵產官學界，積極推動人才及技術的跨域合作、交流與基礎設施的建立。政府應於人工智慧開發、訓練、測試及驗證新興技術運作的影響時，提供合理使用、扶持及補助措施，並完善人工智慧研發及應用的法規。相關法規的解釋與適用，如與其他法規扞格，在符合本法第4條基本原則的前提下，以促進新技術與服務的提供為優先原則。

協商初步獲得共識的條文也包括，各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，在人工智慧研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，並應促進個人資料保護納入預設及設計相關措施或機制，以維護當事人權益。

另外，政府使用人工智慧執行業務或提供服務，應進行風險評估，規劃風險因應措施。政府應依使用人工智慧的業務性質，訂定使用規範或內控管理機制。政府應就高風險人工智慧的應用，明確其責任歸屬及歸責條件，並建立其救濟、補償或保險機制。

協商獲得共識的條文也包括，政府應依本法規定，檢討所主管的法規與行政措施；有不符合本法規定或無法規可適用者，應自本法施行後2年內，完成法規的制（訂）定、修正或廢止，及行政措施的改進。

主管 立法院 朝野協商

延伸閱讀

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

童子賢挺核能、產業界齊發聲 教文委員會20日赴核三廠考察

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

相關新聞

丹娜絲風災募款專案達標 1個月內募得5.39億元、逾6千戶災民受惠

丹娜絲颱風襲台，造成南部地區多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目標...

駁預售屋解約潮 內政部：解約案件約占整體交易的1.1%

近期市場傳出台灣預售屋市場面臨解約潮，內政部今天表示，受央行去年9月實施選擇性信用管制等影響，預售屋交易逐漸減少，解約案...

王鴻薇揭補助綠媒預算砍掉又被偷加 偏不給軍警消加薪

行政院今公布115年度總預算案，卻無編列為軍警加薪的預算，國民黨立委王鴻薇再揭，翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發現行政院這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。她轟，政院不願給軍警消加薪，民進黨死都要給「三民自」預算。...

藍委推無期徒刑分級制 學者憂「恐成漫長死刑」需擬配套機制

國民黨立委吳宗憲等藍委宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。中央警察大學行政系主任許福生指出，終身監禁不得假釋是一...

考試院推AI培訓 公務納數位新思維

考試院今日召開第14屆第34次考試委員會議，保訓會以「114年各項法定訓練人工智慧實作課程規劃辦理情形」為題進行報告。保...

世運會參賽史境外最佳 卓榮泰感謝台灣英雄

行政院長卓榮泰中午出席世運會返國餐會，在中華代表團總領隊劉福財、中華體總會長葉政彥、中華代表團團長林鴻道、行政院秘書長龔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。