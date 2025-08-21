丹娜絲風災募款專案達標 1個月內募得5.39億元、逾6千戶災民受惠

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
丹娜絲颱風7月6日由嘉義布袋登陸，帶來嚴重災損，農業、漁業受損最為嚴重，中南部地區房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕復原，行政院指示衛福部轄下賑災基金會負責募款。本報資料照片
丹娜絲颱風襲台，造成南部地區多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目標是1個月內月募款5億元。賑災基金會今天公布，截至8月20日，已募得逾3萬筆捐款，總金額累計5.39億元，已超過預期募款目標的5億元，感謝民眾愛心及企業解囊，讓募款計畫達標。

賑災基金會指出，所募善款預計用於法定振助者，提撥2億元，依「重大災害災民賑助核給要點」及行政院「從寬、從速、從簡」政策，透過地方政府辦理死亡、失蹤、重傷慰助，以及淹水、租屋、安遷等賑助，預估受益戶數5千戶。

專案賑助預計提撥3.3億元，主要對象為弱勢族群，供未納入行政院特別條例草案預算的部分弱勢族群之第三類「領取身障生活補助者」、第四類「領取中低收老人生活津貼者」、第五類「列冊獨居老人者」，提供家屋修繕及生活支持，預估1100戶受益。另將提撥0.5億元用於災後弱勢家庭照顧，根據特殊弱勢家庭需求提供過渡性支持、經濟支持、學子教育支援，預估受益戶數200戶。

賑災基金會指出，上述經費需求合計5.8億元，除本次募得金額外，不足餘數將由賑災基金會，以自由資金補足，經懂次會決議，授權董事長陳時中，評估地方需求，規劃賑助方案、分享資源，結合民間團體擴大救援與重建效益，後續配合「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」外，並因應地方政府需求，擴大結合民間參與，以加速復原重建。

賑災基金會擬定「114年丹娜絲颱風救援勸募善款運用計畫」，將募款所得全數用於災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建四大項目，以四大方向利用：一、符合募款計畫執行標的，依受災地區實際需求彈性調整。二、與政府復原重建政策互補，避免資源重疊與浪費。三、優先照顧弱勢族群，確保受災最嚴重且資源最匱乏者獲得支持。四、公開透明，定期對外公布執行進度與成果。

募款 丹娜絲颱風 賑災基金會

