「南投48拍短影音限時創作賽」頒獎典禮圓滿舉行 創意與實力齊放光芒

圖／南投縣政府 提供

「南投48拍短影音限時創作賽」頒獎典禮於昨日（22日）在南投中台灣創新園區盛大登場，經過初賽徵件與決賽限時創作的激烈比拼，由南投縣政府新聞及行政處蔡明志處長頒發表揚獲獎隊伍，不少參賽者邀請家人到場共同見證創意能量的綻放，場面相當熱鬧。

「謝謝你們把南投拍得這麼漂亮」。蔡處長表示，本次競賽自甄選公告以來，吸引眾多青年及創作者投入，初賽投稿踴躍，參賽者橫跨學生、影像工作者及素人創作者，作品內容涵蓋人文、自然、在地產業等多元面向，初賽階段，評審一致認為許多參賽作品展現出超越預期的專業度，也凸顯青年世代對土地的深刻情感。

進入決賽的8 組隊伍，在8月19日至21日進行為期48小時的限時創作，各隊伍展現即戰力，於南投實地取材，以鏡頭詮釋在地故事，完成兼具美感與敘事力的影像作品。

頒獎典禮現場播放決賽作品時，不時傳來民眾驚嘆聲與掌聲，許多作品以細膩鏡頭捕捉南投風光，也融入在地故事，讓現場觀眾深受感動。

頒獎典禮進行到揭曉獎項的環節時，現場氣氛逐漸緊張，入圍團隊在台下緊握雙手，屏息以待。隨著主持人邀請貴賓上台逐一揭曉得獎名單，現場掌聲與喝采聲不斷響起，場面既熱烈又溫馨。

此次比賽獲得首獎的隊伍是來自南投的「響生活」，他們透過鏡頭展現豐沛的人文情感，影片內容同時結合青年返鄉的議題，用「返家」與在地情感連結，深受評審讚賞，隊長張文維表示我們是土生土長的南投囝仔，參加國內外無人機航拍競賽多年，飛過無數城市。如今，有機會回到熟悉的南投，把外面的視野和技術，化成鏡頭裡的故事。對我們而言，攝影不只是紀錄，更是延續回憶、傳遞溫度的一種方式，我們希望讓更多人看見南投的美與真。另外，獲得二獎及三獎的隊伍是「當代BNA」及「鷹揚八卦」，佳作五名分別為「加一點創意」、「逐映者」、「CLC」、「期天大聖」及「第一次拍片」。

本次競賽評審團陣容強大，特別邀請張書瑋導演、洪馬克導演，以及林木榮導演等專業人士。評審團表示，本次得獎作品普遍展現出影像敘事的成熟度，不僅在技術上表現優異，更在題材立意與情感傳達上深具力量。而本次競賽不僅提供了一個很棒的舞台給這些對影像創作有熱情的參賽者，也透過他們的鏡頭呈現南投的多層次樣貌，讓更多人看見不一樣的南投。 (南投縣政府廣告)