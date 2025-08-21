駁預售屋解約潮 內政部：解約案件約占整體交易的1.1%

近期市場傳出台灣預售屋市場面臨解約潮，內政部今天表示，受央行去年9月實施選擇性信用管制等影響，預售屋交易逐漸減少，解約案件也從每月平均144件增加到240件，以桃園、台中每月平均各38件最多，不過解約案件約占整體交易的1.1%，並未有解約潮襲捲全國的情形。

內政部今舉行部務會報會後記者會，內政部常務次長吳堂安轉述部長劉世芳指示，受央行實施選擇性信用管制與國際經貿環境影響，去年第3季以來預售屋市場交易逐漸量縮，從統計資料觀察，預售屋解約件數雖有增加，但占買賣交易件數比例相對有限；不動產經紀業家數也持續增加，內政部將持續關注預售屋市場交易狀況及房仲開業動態，並請縣市政府協助民眾處理履約爭議。

地政司長林家正表示，自去年9月實施選擇性信用管制前，每月平均解約144件；以去年9月後至今年6月來看，每月平均為240件，解約案確實增加，其中以交易熱區桃園市、台中市每月平均各38件最多，其次為高雄市36件，其餘3都包括台北市每月平均9件、新北市18件、台南市26件。

林家正說，實價登錄解約申報沒有強制「必填」原因，只能以有註記的狀況來分析，解約原因包括民眾因換戶、增購車位需要，而先辦理解除舊契約後再重訂新契約，也有因資金不足、工作地變更等，不是全因選擇性信用管制導致。

林家正說，觀察整體交易情形，自民國110年7月全面實施預售屋實價登錄起，至114年6月簽約的預售屋買賣案件中，買賣交易共40萬件、解約案件共4418件，解約案件約占全部買賣交易40萬件的1.1%，比例相對有限。

林家正分析，所有解約案買家共4129人，約有66%的人已購買至少1戶、或持有多戶；剩餘34%、共1384人可能就是首購族，也是政府要多加保障的對象。

林家正補充，金管會先前已說明，將持續督促各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」房屋貸款，不宜直接拒貸；民眾若遇到預售屋履約交屋契約爭議，可向縣市政府消保單位或地政機關提出申訴。

針對房仲業是否有倒閉潮，林家正表示，統計110年至113年間因房市交易熱絡，經紀業者大幅展店，每年平均淨增515家；114年上半年房市交易降溫，全國新開共371家、歇業305家、淨增66家，總數達9293家，只是增幅放緩，沒有倒閉潮。