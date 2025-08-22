新時代企業成功的關鍵—臺大「跨世代領導人班」招生中

隨著科技的飛速發展和世代快速更替，企業領導者面臨著前所未有的挑戰和機遇。唯有具備跨世代領導能力的管理者，才能在競爭激烈的商業環境中脫穎而出，帶領企業走向永續成長。國立臺灣大學進修推廣學院「跨世代領導人班」課程，旨在培養領導者具備卓越領導力與戰略洞察力，以協助企業領導者在新時代的商業環境下達到嶄新的里程碑。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

跨世代的挑戰與機遇

當前的職場環境中，來自不同世代的員工共同工作。每一個世代都有其獨特的價值觀、工作習慣和溝通風格。特別是「Y世代」（1981-1996年出生）和「Z世代」（1997年及之後出生）的年輕人，這群新血儼然成為職場的新生力量。他們成長於數位時代，習慣了快速獲取資訊和即時溝通，具有較強的獨立性和創造力。然而這些特質與傳統世代的管理風格之間卻往往存在著衝突。

要有效領導多元化的團隊，企業管理者需要具備跨世代領導能力，了解並尊重不同世代的差異，找到合適的管理和溝通方法，激發每一位員工的潛力。臺大進修推廣學院正是為了應對這一挑戰，開設了「跨世代領導人班」，以期培養出具備這種能力的卓越領導者。

課程亮點與教學方式

「跨世代領導人班」課程精心設計了六大主題，涵蓋了現代企業管理所需的核心知識和技能：收益管理與定價策略、資訊科技與企業經營、跨世代領導與溝通、金融政治下的貨幣政策、企業轉型與成長、永續發展之組織轉型與品牌創新。

該班程不僅強調理論知識的傳授，更注重實踐技能的培養。通過個案分析、分組討論和實戰演練，學員得將所學應用於實際情境中，提升解決問題的能力。此外，課程還特別安排了個案導讀暨始業活動、專題演講及結業午宴等，讓學員可以第一手接觸業界頂尖專家的經驗分享、同時橫向拓展業界人脈，以獲取最新的行業動態和趨勢。

