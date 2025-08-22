新時代企業成功的關鍵—臺大「跨世代領導人班」招生中

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

隨著科技的飛速發展和世代快速更替，企業領導者面臨著前所未有的挑戰和機遇。唯有具備跨世代領導能力的管理者，才能在競爭激烈的商業環境中脫穎而出，帶領企業走向永續成長。國立臺灣大學進修推廣學院「跨世代領導人班」課程，旨在培養領導者具備卓越領導力與戰略洞察力，以協助企業領導者在新時代的商業環境下達到嶄新的里程碑。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

跨世代的挑戰與機遇

當前的職場環境中，來自不同世代的員工共同工作。每一個世代都有其獨特的價值觀、工作習慣和溝通風格。特別是「Y世代」（1981-1996年出生）和「Z世代」（1997年及之後出生）的年輕人，這群新血儼然成為職場的新生力量。他們成長於數位時代，習慣了快速獲取資訊和即時溝通，具有較強的獨立性和創造力。然而這些特質與傳統世代的管理風格之間卻往往存在著衝突。

要有效領導多元化的團隊，企業管理者需要具備跨世代領導能力，了解並尊重不同世代的差異，找到合適的管理和溝通方法，激發每一位員工的潛力。臺大進修推廣學院正是為了應對這一挑戰，開設了「跨世代領導人班」，以期培養出具備這種能力的卓越領導者。

課程亮點與教學方式

「跨世代領導人班」課程精心設計了六大主題，涵蓋了現代企業管理所需的核心知識和技能：收益管理與定價策略、資訊科技與企業經營、跨世代領導與溝通、金融政治下的貨幣政策、企業轉型與成長、永續發展之組織轉型與品牌創新。

該班程不僅強調理論知識的傳授，更注重實踐技能的培養。通過個案分析、分組討論和實戰演練，學員得將所學應用於實際情境中，提升解決問題的能力。此外，課程還特別安排了個案導讀暨始業活動、專題演講及結業午宴等，讓學員可以第一手接觸業界頂尖專家的經驗分享、同時橫向拓展業界人脈，以獲取最新的行業動態和趨勢。

如果您對「跨世代領導人班」課程有興趣，竭誠歡迎您的蒞臨，請務必把握這個難得的機會！歡迎致電02-23620502#214由專人為您服務。更多課程資訊請搜尋【臺大推廣教育網】。

臺大「跨世代領導人班」報名網址

相關新聞

卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋...

汽機車減徵貨物稅期限延長 汽車舊換新最高省10萬元

為因應台美關稅衝擊汽車產業，立法院財政委員會昨協商「貨物稅條例」修正草案，朝野立委達成共識，決定將減徵優惠期限延長至二○...

涉詐廣告未依時限下架 數發部第3度開罰Meta

數位發展部昨宣布，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後廿四小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處...

歷史上的今天／1962年赴印尼開亞運會議 我官員遭拒入境

1962年8月22日，赴雅加達單騎叩關受阻的我國籍亞洲運動協會執行委員郝更生，下午由曼谷經香港乘民航客機返抵台北。郝更生在機場受到熱烈歡迎，郝更生下機後，其夫人高梓首先趨前與之握手，接著，黃季陸、鄧傳楷及我國當屆亞運代表團長閻振興等先後與郝氏緊緊拉手，表示感佩。

彭啟明：光電板將納回收廢棄物 擬研議合理費率

丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，桃園市副市長蘇俊賓表示，迄今還有七成未妥善處理，因未明確規範業者回收責任，才會一拖再拖。...

新聞分析／光電亂象頻傳 政府還要全押綠能？

美國總統川普以「世紀騙局」來形容再生能源，更宣布不再批准風電與光電，原因除了能源價格，對於農田損害也是考量之一。而台灣與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。