藍委推無期徒刑分級制 學者憂「恐成漫長死刑」需擬配套機制

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
國民黨立委吳宗憲等藍委將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。中央警察大學行政系主任許福生認為，終身監禁不得假釋反而更違反人道思想，必須配合相關制度執行，但以階段性而言，似乎較符合現行民意。記者周嘉茹／翻攝
國民黨立委吳宗憲等藍委宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。中央警察大學行政系主任許福生指出，終身監禁不得假釋是一種漫長的死刑，反而更違反人道思想，必須配合相關制度執行，不過若以階段性而言，終身監禁不得假釋似乎較符合現行民意。

許福生指出，台灣長期朝向廢止死刑而行，須思考以何種制度來代替死刑，才能創造出一套「不需要死刑，而有死刑效果」的完善制度，以符合人權及刑事政策需要；死刑除了具有滿足正義感的應報作用，也能威嚇遏阻同類犯罪發生，且將犯人從社會永遠隔離，也能達到防衛社會的預防作用。

許福生認為，若要研究代替死刑的制度，不可以忽略上述應有的功能，而最常被考慮的方式是「不允許假釋的無期徒刑」，或是比一般無期徒刑更重的特別無期徒刑，兩者皆是以廢止論為前提下的替代制度。

許福生表示，以目前狀況來看「不允許假釋的無期徒刑」較符合替代措施，也較合乎替代死刑的功能，但對於不允許假釋的無期徒刑，是一種漫長的死刑，一生均不得再復歸社會，不只違反改善更生的法理， 且容易產生自暴自棄，不利監所管理，反而更違反人道思想，可說是某種意義比起死刑更加嚴格的刑罰制度。

許福生建議，若採取此制度勢必配合赦免制度或假釋制度，但這樣的話又不能達到上述替代死刑的功能。不過若以階段性而言，現在若欲廢除死刑，改處終身監禁不得假釋的無期徒刑，似乎較符合現行民意的看法。

假釋 警察 人道 人權 國民黨 廢除死刑 無期徒刑

