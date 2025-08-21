快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院受訓人員在「人工智慧實作」課程熱烈研討。圖／考試院提供
考試院今日召開第14屆第34次考試委員會議，保訓會以「114年各項法定訓練人工智慧實作課程規劃辦理情形」為題進行報告。保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓會中表示，面對人工智慧浪潮，保訓會在今年的考試錄取人員基礎訓練及各項升官等訓練，首度推出AI實作課程。

保訓會推動「AI實作課程」，不只談觀念、講理論，更要讓每位受訓人員能夠實際上手操作AI，讓AI真正走進工作現場，成為提升效率的得力助手；且各訓練層級都有專屬的學習任務，不論是新進同仁還是資深主管，從寫新聞稿、企劃宣導到檢核管理，在模擬工作場景中練習用AI解決公務習題，打造全新工作模式。

蔡秀涓指出，為了讓大家學得快、用得上，課程採用體驗學習方式，融入4P創意元素（Project專案、Practice練習、Play趣味互動、Peer同儕學習），讓受訓人員在實作演練中學會如何下指令與AI精準對話，打造量身訂做的生成結果。

蔡秀涓說，展望未來，保訓會將持續引進AI素養內涵，強調正確、負責任的AI使用態度，同時從個人增能學習推廣至組織業務應用，真正把AI變成公共服務體系的超級夥伴。

考試院長周弘憲表示，保訓會以務實創新的精神，配合台灣成為人工智慧島的國家政策，推動AI實作課程，協助文官掌握數位轉型關鍵能力，值得高度肯定。未來應朝「負責任的AI」方向持續精進，強化倫理道德與風險辨識，確保科技應用以人為本、可受信賴，厚植政府AI韌性與效能，共創智慧治理新局。

考試院

考試院推AI培訓 公務納數位新思維

