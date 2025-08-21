北投國中女壘隊赴美奪世界冠軍 林佳龍：最好的運動外交

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年8月北投國中女子壘球隊在無任所大使劉柏君率領下赴美參賽並榮獲世界冠軍，外交部長林佳龍20日特別在外交部舉辦奪冠慶賀茶會，與球員們同享榮耀。「從球場到外交舞台，Team Taiwan以運動和世界交朋友」林佳龍說，台灣的孩子們近期在國際舞台上閃耀發光，在國際賽事獲得佳績，都是台灣的驕傲，當選手們帶著希望與勇氣牽起台灣與世界的友誼，這正是最好的「運動外交」。

「台灣囡仔近期在國際舞台上閃耀發光」林佳龍說，包括北投國中女壘隊在美國「貝比魯斯聯盟 U16 世界錦標賽」奪冠、建國中學在印尼參加「世界樂旗大賽」奪冠，台中市中山國中棒球隊在美國抱回「2025 LLB 世界次青少棒錦標賽」金牌，還有我國女子拔河隊在成都世界運動會創下史無前例的六連霸，「他們都是台灣的驕傲」。

林佳龍說，其中由無任所大使劉柏君率領的北投國中女壘隊，首次出國比賽就奪冠，為台灣女壘寫下新紀錄。林佳龍昨天特別在外交部舉辦茶會，邀請劉柏君、北投國中校長陳玫良校長、教練吳佳芳與球員們一同分享榮耀。劉柏君並提到，此行除了比賽，球員們還參訪美國國務院、華府國民隊與雙橡園，體驗到「運動外交」的價值。

林佳龍透露，茶會互動過程中，有球員提到非常感謝外交人員與僑胞在比賽期間提供的協助與應援支持。對此，林佳龍也回應，台灣政府與人民永遠是年輕運動員的重要後盾。總統賴清德十分重視體育人才培育，並積極投入資源，更協助友邦訓練，每當台灣選手出國征戰時，駐外人員更是全力支援。

林佳龍也向北投國中女壘隊學了一段應援舞，融合原住民語言和舞蹈，他笑稱，雖然自己肢體略顯不協調，但和大家齊聲歡呼時，那份團結與熱血感染了全場。林佳龍表示，有位球員告訴他，「在國外除了想念『台灣味』，還想念『台灣人』」、「因為可以講中文」，引來全場笑聲不斷。

為了慰勞球員們，林佳龍也貼心準備旅行隨身包、印有球員背號的鑰匙圈，以及冠軍獎盃造型雞蛋糕與棒球造型的馬卡龍，讓球員們享用與慶祝。林佳龍相信，「運動的意義不只是勝負，更是一扇通往世界的大門」，選手們帶著希望與勇氣，也牽起台灣與世界的友誼，這正是最好的「運動外交」。

