未依通報時限下架涉詐廣告 數發部三罰Meta處250萬罰鍰限期改正

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處250萬元罰鍰。（路透）
數位發展部今（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告數發部依法裁處250萬元罰鍰。這也是數發部第三次針對Meta開罰。

數發部表示，本案源於台北市政府於114年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1686則。

數發部於接獲通報後即啟動調查作業，確認通報涉詐廣告均已下架；數發部即依「行政程序法」要求Meta陳述意見，並邀集高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。

調查發現，Meta雖已配合將台北市政府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次台北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能符合「詐防條例」規定於24小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依同法第39條第1項第3款規定裁罰250萬元，並要求Meta於30日內改正。

另有關Meta涉及違反「詐防條例」未提供委託刊播者等相關資料予台北市政府，經查Meta已將相關資料提供予內政部警政署，符合相關規定。惟後續數發部將請內政部評估建立單一窗口機制，以利業者及地方政府遵循辦理。

數發部秉持依法行政立場，督促業者落實法遵，除要求業者限期改正外，為加速處理流程，數發部將協助各地方政府與4大業者建立電子送達約定，未來透過數發部建置網路詐騙通報查詢網以電子通知，即時下架涉詐廣告，以降低民眾接觸涉詐廣告風險。數發部將持續與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制，共同維護民眾資訊安全與合法權益。

