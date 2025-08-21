世運會參賽史境外最佳 卓榮泰感謝台灣英雄

行政院長卓榮泰中午出席世運會返國餐會，在中華代表團總領隊劉福財、中華體總會長葉政彥、中華代表團團長林鴻道、行政院秘書長龔明鑫、教育部政務次長張廖萬堅、教育部體育署長鄭世忠陪同下，舉杯感謝這些台灣英雄們、教練團、後勤團隊等。中華代表團在成都世界運動會以5金6銀4銅作收，締造在世運參賽歷史境外最佳成績。

行政院長卓榮泰代表接受簽滿選手簽名的中華代表團會旗，由健力男子裝備超重量級項目破世界紀錄奪金牌的楊森，與健力男子裝備中量級金牌江凱傑一起獻旗。由6連霸女子拔河選手田嘉蓉代表贈送成都世界運動會吉祥物「蜀寶」和「錦仔」，分別以大熊貓和川金絲猴為原型。

首先女子拔河500公斤代表隊締造6連霸，獲得本屆第1面金牌。21歲「滑輪天才少女」劉巧兮在滑輪運動自由式輪滑女子速度過樁獲得第2面金牌。江凱傑在健力男子裝備中量級，以蹲舉352.5公斤、臥推227.5公斤、硬舉342.5公斤，總和922.5公斤，換算分數107.54分拿下代表團第3面金牌。沙灘合球金牌戰絕殺荷蘭，是代表團第4面金牌。「排灣族大力士」楊森在健力男子裝備超重量級，以蹲舉453.5公斤破世界紀錄，以總分108.9分拿下金牌，是我國代表團本屆的第5面金牌。

金牌5面：拔河 女子500公斤，選手田嘉蓉/田嘉欣/賴亭諭/李怡謹/呂宜家/柯雯綝/陳岳庭/洪甯暄/林夢筑。滑輪運動自由式輪滑女子速度過樁劉巧兮。健力男子裝備中量級江凱傑。合球 沙灘合球，選手曲書平/王怡文/巫佳宜/王銘凱/張家銓/黃英庭。健力男子裝備超重量級楊森。

銀牌6面：蹼泳 女子雙蹼50公尺黃渼茜。競速滑輪 男子200公尺雙人計時賽郭立陽。競速滑輪 女子場地賽500+D公尺爭先賽劉懿萱。健力 男子裝備輕量級謝宗庭。競速滑輪 男子場地賽5000公尺計分賽趙祖政。女子壘球，選手杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/李思詩/楊安淇/陳家宜/林志霙/劉瑄/蘇奕璇/何欹璠/沈嘉玟/葉貴萍/姜婷恩/林鳳珍。