吳志中：國際秩序遭受極大挑戰 台歐合作至關重要

歐洲重要價值夥伴計畫國會幕僚團訪台，外交部政次吳志中於歡迎酒會表示，國際秩序遭受極大挑戰，台灣與歐洲的合作至關重要；訪團團長柏登則說，台灣是歐洲國家真誠的朋友，訪團成員支持台灣的民主自決權。

外交部今天上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中19日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）國會幕僚第二團歡迎酒會，歡迎來自英國、法國、義大利、比利時、羅馬尼亞、保加利亞、希臘等7國國會及歐洲議會重要幕僚在17日至26日來台訪問。

吳志中致詞表示，當前全球民主國家面臨國際秩序遭受極大挑戰及地緣政治不確定性驟增的變動，台灣與歐洲的相互合作至關重要，以守護共同價值與利益。感謝德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）日前在東京批評中國一再威脅區域安全的發言。

吳志中說，外交部也樂見法國、德國、荷蘭、英國等歐洲國家能持續以派遣軍艦通過台灣海峽等具體行動，展現對台海和平穩定的支持。期盼更多歐洲國家制定全面的印太戰略，共同維護包括台海在內的區域安全與繁榮。

訪團團長英國保守黨台灣之友會（CFoT）主席柏登（Daniel Burden，另譯：伯頓）指出，身為英國保守黨成員，很榮幸跟隨前首相強生（Boris Johnson）挺台腳步造訪台灣。訪團成員期待第一手觀察台灣民主及公民社會的蓬勃發展、經濟與科技的繁榮創新與文化的豐富多元。

柏登表示，台灣是歐洲國家真誠的朋友，訪團成員支持台灣的民主自決權，返歐後也將持續堅定支持台歐雙邊及多邊關係，協助推動各項交流與合作。

外交部說明，這次酒會另邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、台灣跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。訪團此行也安排拜會國安會副秘書長林飛帆、立法院外交國防委員會委員沈伯洋及陳永康、陸委會副主委沈有忠等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，另安排赴新竹、金門及高雄等地參訪。