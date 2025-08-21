林佳龍賀北投國中女壘奪冠 肯定重要里程碑

快訊

中央社／ 台北21日電
外交部長林佳龍於20日下午在外交部主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽奪冠慶賀茶會」，向8月赴美參賽並榮獲世界冠軍的北投國中女子壘球隊表達祝賀與嘉勉，與選手們擊掌慶賀奪冠。（外交部提供）中央社
外交部長林佳龍於20日下午在外交部主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽奪冠慶賀茶會」，向8月赴美參賽並榮獲世界冠軍的北投國中女子壘球隊表達祝賀與嘉勉，與選手們擊掌慶賀奪冠。（外交部提供）中央社

北投國中女壘隊在世錦賽奪冠，外交部林佳龍20日主持慶賀茶會時表示，這不僅是重要里程碑，更是每位選手的榮耀，政府不僅培育優秀選手，也協助友邦推動體育。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於20日下午在外交部主持「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽奪冠慶賀茶會」，向8月赴美參賽並榮獲世界冠軍的北投國中女子壘球隊，以及親自帶隊出征的無任所大使劉柏君，表達祝賀與嘉勉。

林佳龍致詞表示，北投國中女壘隊首次代表台灣出賽，即勇奪世界冠軍，不僅是台灣女壘的重要里程碑，更是屬於每一位選手的榮耀。台灣政府重視體育，不僅積極培育優秀選手，也協助友邦推動體育。

林佳龍強調，外交部持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵台灣青年跨越國界、在異地勇敢逐夢，返國後成為社會重要力量，更進一步深化台灣與友邦及理念相近國之間的連結。此外，外交部也推動「原住民外交」，強化與南島國家交流，期許原住民青年成為國際舞台上的外交生力軍。

劉柏君表示，感謝外交部的支持，球隊利用此行到美國參賽的契機，參訪美國國務院及美國華府國民隊並就運動外交政策交流，鼓勵球員們繼續努力，為國爭光。北投國中學務主任陳又華提到，此次奪冠不僅是球隊比賽的勝利，更是基層體育及國民外交的榮耀。球員郭俐妤代表分享在異國球場聽到國歌時心情激昂振奮，感謝外館與僑胞提供許多協助與溫暖。

外交部表示，此次活動林佳龍與選手們齊唱跳球隊應援歌，並特別準備「壘球冠軍蛋糕」及「冠軍雞蛋糕」，象徵球隊以團結努力換來的甜美果實，另致贈印有球員背號與「TEAM TAIWAN」字樣的皮革壘球鑰匙圈及旅行小包，勉勵選手勇敢逐夢。

