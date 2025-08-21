關懷雖遠必至 全美台灣同鄉會逾7萬美金挺風災重建
丹娜絲風災及後續豪雨重創台灣中南部，全美各地台灣同鄉會心繫故鄉，於短短兩週內共同募集美金7.5萬元（約新台幣228萬元），投入災後重建與災民生活扶助。
全美台灣同鄉會今天發布新聞稿指出，這筆在8月4日至18日募集的款項，已匯回衛生福利部轄下的公設財團法人賑災基金會「114年丹娜絲風災募款專案」，用於災區收容安置及復原。
同鄉會表示，旅居全美的台灣人雖身處千里之外，家園有難，關懷雖遠必至。即便沒有企業的雄厚財力，但全美鄉親願盡一己之力。
同鄉會也感謝全美各地的台灣人在災害發生後齊心動員，以最實際的行動傳遞溫暖，盼陪災民走過艱難時刻。這份來自海外的愛心，象徵所有旅居美國的台灣人對故鄉同胞的支持與守望，願災區早日恢復生機、生活重回正軌。
同鄉會並肯定台灣政府與民間在此次救災過程中的攜手合作，從緊急搶救、災區安置，到社會各界愛心匯聚，讓海外鄉親深受感動。
海外僑胞呼應總統賴清德於8月20日中常委會議中的發言，強調災後重建工程是一條艱辛而漫長的路，呼籲大家團結一致，齊心重建家園。
