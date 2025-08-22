「健康宅」掀潮流，國際健康建築認證成「豪宅加分題」！

近年來，隨著ESG理念深入人心，永續居住的思維已從強調節能減碳的「綠色建築時代」，邁向以人本健康為核心的「健康建築時代」，不僅要住得環保，更要住得安心與舒適。愈來愈多具代表性的建築，積極爭取全球矚目的 WELL 國際健康建築認證，從台北101、寶鋪212的公設大廳，到土城暫緩重劃區指標新案家泰嘉潤「丰藏」，皆以此認證作為品質象徵。如今，WELL 認證不只是建築界的榮耀標章，更是高端居住品質的有力背書。

許多具代表性的建築紛紛取得WELL 國際健康建築認證。 圖／黎詩彥提供 再製

房地產節目主持人張欣民表示，過去傳統消費者購屋，比較注重建築結構的安全，現在最新觀念則是健康居住。「如何確保居住健康品質？有一個很重要的指標，就是健康建築標章，從空氣流通、水質濾淨、聲音降噪等面向，將健康居住品質全方位量化，是消費者購屋的重要指標。」

作為全球首個專注於人類健康的建築標章，WELL 認證自 2013 年於美國誕生以來，已成為國際間衡量健康建築的重要指標。WELL 認證以「人」為核心，集結全球醫學、科學、建築等各領域的專家，建立起建築評估標準，全面檢視建物對居住者健康與福祉的影響。評估範疇涵蓋光、水、空氣品質，以及熱舒適、聲環境等多項指標，並設定嚴謹標準，確保居住空間在功能與感受上皆臻完善。

截至 2024 年，全球已有逾 130 個國家的建築參與 WELL 認證。其中，台北 101 更於 2023 年以最高分紀錄榮獲 WELL 健康建築白金級認證，彰顯台灣在健康建築領域的國際地位。

黃舒衛認為WELL會變成未來台灣先進住宅的重要指標。 圖／黎詩彥 提供

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，提起永續健康宅，國內看到最普遍的應該是綠建築認證標章。而這幾年比較流行的，是美國WELL健康建築標章，大幅提升整個住宅的品質，一些比較高端的建築，像旅館、醫療機構，甚至養老機構，特別需要這樣的認證。

除了建材與居家環境講求健康，WELL認證也相當重視現代人的心理健康，健康建築兼顧住宅、運動與社區連結，對於健康飲食、健身、社區規劃等，都有一定的要求和標準，是一個對居住品質要求非常全面性且高標準的認證標章。

目前健康建築趨勢也從商用建築和頂級豪宅，延伸至精品住宅，隨著大眾的健康意識提升，擁有科學認證的健康宅受到許多消費者青睞。不少工作高壓的科技業者希望回家後能享有寧靜紓壓的生活，也有小家庭想藉由國際認證把關，守護下一代健康成長。

黃舒衛指出，對於一般購屋客來說，房子擁有健康建築標章，基本上就是完全不同等級的產品，「我們認為WELL會變成未來台灣先進住宅的重要指標。」

有購屋需求的民眾，不妨考量擁有國際健康建築標章的住宅，不只關注自己和家人的身心健康，同時也具有長遠的保值效益。