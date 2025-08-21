【專家之眼】AI搶走你的工作了嗎？

人工智慧的快速發展被視為前所未有的生產力革命，帶來巨大的經濟成長潛能，但它卻可能在短期內造成白領工作的大規模消失，衝擊整個中產階級。美國AI新創公司Anthropic執行長直言人工智慧可能在未來五年內摧毀半數基層白領工作，讓失業率衝高到二成。他的憂慮其來有自，企業逐漸發現用AI取代員工，在財務、法律、顧客服務、行銷等領域更有效率，導致不再招募新人或補缺，最後迅速轉向AI代理人。這樣的情境若成真，將是一場社會性的血洗，年輕世代尤其難以立足。

相對樂觀的看法認為即使AI廣泛普及，最終被取代的工作可能在6到7%之間，短期失業率上升大約僅有0.5個百分點。原因在於歷史經驗顯示，新技術往往伴隨新職業的誕生與需求的擴張，就如同今日有六成的人從事的是1940年代不存在的工作。換言之，AI將帶來震盪，但長期而言會創造新的就業生態。

這些不同觀點共同反映了一個事實，那就是AI的確正在重塑勞動市場，只是速度與規模尚未有定論。但可以確定的是，白領工作已不再如過去般穩固，知識密集與例行性任務最容易被取代，而具備高度創意、跨領域整合、與人互動密切的角色仍相對安全。

對台灣而言，這場變局尤其值得警惕。首先台灣經濟長期仰賴白領與藍領的雙重支撐，一方面有龐大的製造業基礎，另一方面也發展出金融、科技服務等白領職業。然而在AI浪潮下，科技與服務業的基層職位將首當其衝，許多剛畢業的年輕人可能面臨「學非所用」與「畢業即失業」的窘境。當社會的上升管道被切斷，階級流動停滯，將造成更深層的不滿與不安。

其次台灣的中小企業在AI應用上的腳步相對緩慢，這表面上減少了短期衝擊，但長期卻可能造成競爭力落後。國際大企業若藉由AI壓低成本、提升效率，而台灣產業卻因導入不足而無法跟上，就業與經濟的雙重壓力會在未來幾年更加明顯。

台灣的勞動市場本就存在結構性矛盾，高學歷卻低薪資、產業集中度高而新創不足，若再加上AI對白領工作的壓縮，恐怕會讓人才流失與產業空洞化的問題更加嚴峻。

因此台灣的因應之道必須同時兼顧短期緩衝與長期布局。在短期上，政府應加速推動AI教育與再訓練，讓現有勞工理解AI如何輔助而非單純取代工作。透過課程、補助與產學合作，培養能善用AI的「增能型人才」，減少被淘汰的風險。在長期上，政策必須鼓勵產業轉型，扶植能夠結合AI的創新領域，從醫療、綠能到文化創意，讓台灣勞工有新的出路。

政府更要重視社會安全網的建構，若失業潮到來，如何透過失業保險、基本收入或稅制調整來分配AI帶來的龐大利潤，將是社會能否維持穩定的關鍵。例如「AI稅」的構想，每一次AI使用都應有部分收益回饋社會，這種制度性創新值得思考。

最重要的是，台灣必須正視這場AI變局的社會性挑戰，而非僅視為技術議題。當AI開始觸動教育制度、職涯規劃與社會階層，整體社會氛圍若充滿焦慮與無力感，將影響國家凝聚力。唯有正面引導，才能將這股浪潮轉化為新的機會，而非陷入失落的泥沼。

人工智慧的時代已經到來，它帶來的既可能是繁榮的黃金年代，也可能是白領階級的集體危機。對台灣而言，能否在這波劇變中找到新的定位，不只是經濟命題，更是社會與政治的重大考驗。未來的三到五年，將是決定方向的關鍵時刻。