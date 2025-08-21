聽新聞
嘉義新庄滯洪池3.5萬片廢光電板未清 再罰300萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，環境部表示，總計卅三案場光電板、總受損約十三點五萬片，目前約三點五萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，將再重罰三百萬元，這也是環境部第三度開罰業者，累計開罰金額九百萬元。環境部強調，若複查仍未改善，將持續祭出重罰。

丹娜絲颱風七月初襲台，造成雲嘉南地區大量光電板毀損，總計約十三點五萬片、兩千多公噸。環境部長彭啓明為此下令，要求業者八月一日前清除完畢，否則將重罰三百萬，一路重罰到清除完畢。雖然彭啓明已下最後通牒，風災至今已逾一個多月，被吹毀的南部光電設施仍未完全清除，引發居民強烈不滿。

環境部表示，目前只剩下元昱公司尚未清除完成，該公司已被開罰六百萬元，並限期八月十九日前完成改善。昨會同嘉義縣環保局再次前往新庄、荷苞嶼滯洪池太陽能光電案場複查，其中新庄滯洪池未完成改善，將再重罰三百萬元。

只是毀損的光電板在戶外棄置一個多月，居民憂心會汙染水質土地。環境部說，經三次抽驗顯示水域水質無異常，且災損光電案場屬滯洪池，該水域並無養殖也非飲用水源，故無環境汙染及健康影響風險。

環境部 光電板 彭啓明 丹娜絲颱風

