颱風吹出光電板亂象！張善政示警 錯誤能源政策將損國力

丹娜絲颱風吹出光電板問題，桃園市長張善政昨表示，台灣能源政策須重新思考，否則將導致國力衰敗。市府也宣布將制訂「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，既有設施每兩年一次須由第三方執行維運健檢，確保安全。

桃園市政會議昨由經發局、環保局報告「桃園供電及再生能源發展議題」，市府表示，桃園二○二四年雖有百分之一五四點七的電力自給率，但預估顯示，至二○二八年全國電力需求年均成長率約百分之二點五，ＡＩ科技用電需求至二○二八年也約增加二ＧＷ。

市府表示，目前光電發展完全依賴躉購補貼制度，一旦補助退場，光電成本將較平均電價高出一點四倍，造成財務負擔；丹娜絲颱風過境時，全台太陽能板估受損十五萬片，相當過去五年廢棄量總和，廢光電板處理也將成重大挑戰。

為檢討太陽能設置標準，市府上周舉行「再生能源及儲能設備發展策略」專家會議，決定建立太陽能建置指引。環保局表示，指引包括設置區位管理、安全與維運、廢棄模組處理、社會參與與透明四大重點，將明文禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，避免生態衝擊和民眾反彈。

此外，推動安全檢查與定期健檢，每兩年由第三方執行，確保既有設施結構安全；提前規畫廢棄或災損光電板的處理及暫存場地，推動再利用；並導入環社檢核及社區溝通機制，讓民眾更了解設置過程。

經發局表示，目前針對地面及水面型光電，中央已訂定相關土地使用管制規定，地方應依中央法規辦理，土地使用管制原則分為免經許可、須請許可及不得設置三種情形；其中，須經許可的部分，由地方能源主管機關因政策需求審核；目前桃園市針對埤塘光電，土地使用許可皆不予核准。

至於若設施由中央核准，市府能否反對？經發局表示，依目前中央土地使用管制規定，即使是由中央核准，地方政府在審查中亦有准駁權，市府有駁回權力。