桃園明文禁設光電區位 環境部：尊重

桃園市府擬制訂「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，引發討論。對此，環境部表示，環評只有規定應實施環評的區位和開發案規模，而環評通過後還是要地方政府核發許可才能開發，對桃園市府擬禁止山坡地和環境敏感區位設置光電一事，這部分由地方主責，環境部予以尊重。

經濟部表示，太陽光電推動以屋頂型優先，地面型複合利用、不利農業經營區為原則推動如漁電共生、停車場、光電球場，不利農業區位為主，與桃園市支持方向並無不同。

政府近年大力推動光電開發，卻也導致光電案場爭議不斷，尤其過去僅針對濕地設置光電場需要環評，導致許多大型山坡地變更為光電場都免環評，造成全台廣設光電板卻都不需要環評的怪現象。

環境部為此在今年一月修正發布的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上應實施環評規定。

環境部表示，本次風災吹出大型光電案場缺乏災後應變計畫，已建請經濟部，針對目前大型光電案場，應由跨部會組成總體檢小組，針對案場管理、環境承受力、災害應變機制、災後清除復原計畫等四大項進行全面體檢評估，以獲得社會大眾之認同，也強調任何開發行為，一定要以保護環境為優先。

經濟部指出，針對屋頂型，經濟部已於七月四日預告「再生能源發電設備設置管理辦法」，將要求光電板及支撐結構正面及背面可抗風壓五四○○Pa（十七級風），針對地面型經濟部刻正修法納入廿ＭＷ以上太陽光電發電業，須提出災害防救計畫，以提升光電業者災害應變能力。