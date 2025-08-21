聽新聞
0:00 / 0:00

桃園明文禁設光電區位 環境部：尊重

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導

桃園市府擬制訂「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，引發討論。對此，環境部表示，環評只有規定應實施環評的區位和開發案規模，而環評通過後還是要地方政府核發許可才能開發，對桃園市府擬禁止山坡地和環境敏感區位設置光電一事，這部分由地方主責，環境部予以尊重。

經濟部表示，太陽光電推動以屋頂型優先，地面型複合利用、不利農業經營區為原則推動如漁電共生、停車場、光電球場，不利農業區位為主，與桃園市支持方向並無不同。

政府近年大力推動光電開發，卻也導致光電案場爭議不斷，尤其過去僅針對濕地設置光電場需要環評，導致許多大型山坡地變更為光電場都免環評，造成全台廣設光電板卻都不需要環評的怪現象。

環境部為此在今年一月修正發布的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上應實施環評規定。

環境部表示，本次風災吹出大型光電案場缺乏災後應變計畫，已建請經濟部，針對目前大型光電案場，應由跨部會組成總體檢小組，針對案場管理、環境承受力、災害應變機制、災後清除復原計畫等四大項進行全面體檢評估，以獲得社會大眾之認同，也強調任何開發行為，一定要以保護環境為優先。

經濟部指出，針對屋頂型，經濟部已於七月四日預告「再生能源發電設備設置管理辦法」，將要求光電板及支撐結構正面及背面可抗風壓五四○○Pa（十七級風），針對地面型經濟部刻正修法納入廿ＭＷ以上太陽光電發電業，須提出災害防救計畫，以提升光電業者災害應變能力。

桃園 環評 光電板 環境部 經濟部 再生能源

延伸閱讀

嘉義縣新庄滯洪池光電設施仍未清除 環境部再罰300萬

颱風吹出亂象...桃園訂光電板設置指引 山坡地、環敏區將禁設

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

相關新聞

歷史上的今天／1961年海外學者參訪清大原子爐設備

1961年8月21日，返國參加陽明山第二次會談的海外學者一行70餘人，由時任教育部長黃季陸陪同，搭乘觀光號專車，前往新竹參觀清華大學原子研究所的原子爐設備等，他們對此一設備完善的原子科學研究場所，至表重視。這些學者們說：「祖國的科學已進入了原子科學研究階段，這太使人興奮了。」

桃園明文禁設光電區位 環境部：尊重

桃園市府擬制訂「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，引發討論。對此，環境部表示，環評只有...

颱風吹出光電板亂象！張善政示警 錯誤能源政策將損國力

丹娜絲颱風吹出光電板問題，桃園市長張善政昨表示，台灣能源政策須重新思考，否則將導致國力衰敗。市府也宣布將制訂「太陽能板設...

嘉義新庄滯洪池3.5萬片廢光電板未清 再罰300萬

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，環境部表示，總計卅三案場光電板、總受損約十三點五萬片，目前約三點五萬片仍堆置在嘉義縣...

經典賽集訓時程出爐 卻靠舊協約保障？陳菁徽要勞動部積極協助中華隊

中華隊於世界棒球12強賽獲冠軍舉國歡騰，緊接而來是明年世界棒球經典賽，國民黨立委陳菁徽指出，中華隊集訓時程確定了，但中職...

一次就過！北宜高鐵有爭議未解 今仍通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等，今送環評大會討論。本案在開發單位承諾提出未來高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位等，雖仍有環委覺得本案爭議未解，但仍決議通過環評大會審查。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。