經典賽集訓時程出爐 卻靠舊協約保障？陳菁徽要勞動部積極協助中華隊

中華隊於世界棒球12強賽獲冠軍舉國歡騰，緊接而來是明年世界棒球經典賽，國民黨立委陳菁徽指出，中華隊集訓時程確定了，但中職聯盟跟工會雙方的團體協約卻還用過期合約，勞動部應積極協助。勞動部長洪申翰表示，不會只是發公文，會主動聯繫，盡所有可以的方式協助。

陳菁徽今日質詢洪申翰，反映中華職棒聯盟與球員工會之間，在簽訂新團體協約的進度並不如預期，要求勞動部應再積極一點，趕快促成簽訂。

陳菁徽指出，今年五月時便提醒洪申翰，球員工會有成立勞資關係小組、肖像權保障等新的訴求，這些保障都不在中職聯盟跟工會雙方從2022年2月簽訂的團體協約內。勞動部五月雖承諾過，會去聯繫球員工會，支持並幫忙工會跟中職聯盟來談，但至今三個月過了，卻毫無進展。

陳菁徽強調，中華隊官方開始集訓的時程也確定了，到時候對於選手的正式賽事、熱身賽及交流賽的出場費，卻都還是用過期的團體協約，來核發舊的行情費用。沒道理新的中華隊成軍時，卻還是用舊的團體協約，這根本說不過去。