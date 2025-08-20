接見盲人棒球隊 副總統蕭美琴：積極推動運動平權

快訊

中央社／ 台北20日電
副總統蕭美琴。圖／中央社
副總統蕭美琴今天接見Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊，強調政府積極推動運動平權政策，鼓勵民眾在國際賽場上展現熱情與拚勁。期盼共同努力，讓盲人棒球運動持續發展，讓喜愛運動的人都有機會參與。

副總統上午在總統府接見Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊，她提到，十幾年前曾參與紅不讓盲人棒球的活動及比賽，深受感動也由衷敬佩，當時還獲得一顆可以發出聲音的盲人棒球（Beep Ball）。

副總統說，台灣民眾都非常喜愛棒球，政府也持續提倡，希望讓不同身心狀況、熱愛運動的民眾都有參與機會，因此積極推動運動平權政策，並鼓勵民眾在國際賽場展現參與體育的熱情與拚勁，也同時提升台灣的國際能見度。

副總統表示，無論比賽結果如何，相信每次的拚搏都是累積實力的過程與經驗，也是學習的機會。期盼台灣的盲人棒球活動都能在大家的協助下持續發展，讓每位愛好棒球和運動的人都有機會能參與。

台灣紅不讓盲人棒球隊領隊宋展宇、選手、教練、志工，以及台灣非視覺運動文化發展協會理事長邱文昇等人，在教育部體育署副署長洪志昌陪同下，拜會副總統。

國有原住民保留地違占黑數嚴重 監院糾正原民會

監察院說，原住民族委員會在國有原住民保留地，涉未落實分年分區清查、排除占用成效低落，造成大量潛在遭占用案件未被列管、黑數...

立院初審 停車場違反充電專用車位辦法最高罰9萬元

立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理...

80歲免評巴氏量表近1500人申請外籍看護 勞部：觀察走向

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日止，因修法取得申請資格的長者1439人，且第二周申請量比第一周還多，但成長趨勢不能僅單用第一周來做評斷，還需要一段時間觀察走向。 「就業服務法」第46條修法上路後，凡年齡滿80歲以上的長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估，即可申請外籍看護。勞動部推估符合申請資格者將暴增至53萬人，實際聘請外籍看護者約10萬人，勞動部也祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套因應。

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍...

歷史上的今天／1962年美國援華公署新署長 白慎士抵台

1962年8月20日，新任美國援華公署署長白慎士，上午乘民航機自港來台履新。這位新任的援華公署最高負責人在機場發表抵台聲明稱：美國國際開發署將盡力之所及，協助自由中國為求繼續成長和繁榮所作的努力。

