接見盲人棒球隊 副總統蕭美琴：積極推動運動平權
副總統蕭美琴今天接見Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊，強調政府積極推動運動平權政策，鼓勵民眾在國際賽場上展現熱情與拚勁。期盼共同努力，讓盲人棒球運動持續發展，讓喜愛運動的人都有機會參與。
副總統上午在總統府接見Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊，她提到，十幾年前曾參與紅不讓盲人棒球的活動及比賽，深受感動也由衷敬佩，當時還獲得一顆可以發出聲音的盲人棒球（Beep Ball）。
副總統說，台灣民眾都非常喜愛棒球，政府也持續提倡，希望讓不同身心狀況、熱愛運動的民眾都有參與機會，因此積極推動運動平權政策，並鼓勵民眾在國際賽場展現參與體育的熱情與拚勁，也同時提升台灣的國際能見度。
副總統表示，無論比賽結果如何，相信每次的拚搏都是累積實力的過程與經驗，也是學習的機會。期盼台灣的盲人棒球活動都能在大家的協助下持續發展，讓每位愛好棒球和運動的人都有機會能參與。
台灣紅不讓盲人棒球隊領隊宋展宇、選手、教練、志工，以及台灣非視覺運動文化發展協會理事長邱文昇等人，在教育部體育署副署長洪志昌陪同下，拜會副總統。
