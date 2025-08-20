快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

國有原住民保留地違占黑數嚴重 監院糾正原民會

中央社／ 台北20日電
監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片

監察院說，原住民族委員會在國有原住民保留地，涉未落實分年分區清查、排除占用成效低落，造成大量潛在遭占用案件未被列管、黑數嚴重，也未依相關管理辦法及作業程序善盡督管地方政府責任，因此糾正原民會

監察委員浦忠成、葉大華、林文程今天透過新聞稿指出，據審計部運用圖資套疊方式查核國有原住民保留地未列管被占用情形，經抽查推估恐有3384筆、面積167.95公頃土地疑涉遭占用，尚未納入「原住民族土地網際網路土地管理資訊系統」列管，顯示原民會未能有效督導與管控國有原住民保留地占用清查執行工作，造成大量潛在遭占用案件未被列管的管理落差與脫管黑數。

監委說，尤其部分疑涉被占用土地中，位於山坡地範圍者面積高達155.84公頃（占比92.79%）；又位於山崩與地滑地質敏感區面積達18.14公頃（占比10.80%），若未及時處理，恐衍生公共安全風險及國土資源流失等問題。

監委指出，據108至112年度中央政府各機關經管國有公用被占用不動產處理情形，原民會與同時期經管國有公用被占用土地面積前5大部會相較，僅原民會經管面積逐年攀升，5年內增加365.63公頃，顯示國有原住民保留地被占用案件處理成效不彰，且結案進度遲滯。

監委指出，國有原住民保留地被占用案件中，占用超過30年者有287筆、221.64公頃，占總面積比率達37.39%，顯示多數案件是陳年積案，原民會對占用案件督導管理與查處成效低落，核有未當。

監委說，原民會雖已就國有原住民保留地被占用案件訂定處理規範，要求應依法收取使用補償金並解繳國庫，但實務上因配套作業不周，導致超過半數列管案件未及時通知占用人繳納；另部分使用補償金收取後長期滯存在公所，據審計部抽查發現，截至民國112年底止有6個公所已收取使用補償金合計約新台幣137萬餘元，卻未依規定解繳國庫，衍生財務及現金管理風險。

監委 原民會 補償金 原住民族

延伸閱讀

賴清德稱「終戰」惹議 游淑慧批錯亂：被殖民的很開心？

警違法攔檢強壓少年致受傷 監院糾正彰化縣警局

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

7、8月風災豪雨 陳其邁：強化原民區災後復原

相關新聞

接見盲人棒球隊 副總統蕭美琴：積極推動運動平權

副總統蕭美琴今天接見Taiwan Home Run台灣盲人棒球隊，強調政府積極推動運動平權政策，鼓勵民眾在國際賽場上展現...

國有原住民保留地違占黑數嚴重 監院糾正原民會

監察院說，原住民族委員會在國有原住民保留地，涉未落實分年分區清查、排除占用成效低落，造成大量潛在遭占用案件未被列管、黑數...

立院初審 停車場違反充電專用車位辦法最高罰9萬元

立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理...

80歲免評巴氏量表近1500人申請外籍看護 勞部：觀察走向

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日止，因修法取得申請資格的長者1439人，且第二周申請量比第一周還多，但成長趨勢不能僅單用第一周來做評斷，還需要一段時間觀察走向。 「就業服務法」第46條修法上路後，凡年齡滿80歲以上的長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估，即可申請外籍看護。勞動部推估符合申請資格者將暴增至53萬人，實際聘請外籍看護者約10萬人，勞動部也祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套因應。

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍...

歷史上的今天／1962年美國援華公署新署長 白慎士抵台

1962年8月20日，新任美國援華公署署長白慎士，上午乘民航機自港來台履新。這位新任的援華公署最高負責人在機場發表抵台聲明稱：美國國際開發署將盡力之所及，協助自由中國為求繼續成長和繁榮所作的努力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。