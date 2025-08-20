快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

立院初審 停車場違反充電專用車位辦法最高罰9萬元

中央社／ 台北20日電
立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，最高可處負責人新台幣9萬元罰鍰。示意圖／ingimage
立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，最高可處負責人新台幣9萬元罰鍰。示意圖／ingimage

立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，最高可處負責人新台幣9萬元罰鍰。

為友善電動車交通環境，現行停車場法明定公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，而設置比例、充電設施設置標準及其他應遵行事項辦法，由中央主管機關訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，但未針對違規的公共停車場訂有罰則。

立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，可處負責人9000元以上，9萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

初審條文也明定，如果屆期仍未完成改善者，得按次處罰，必要時得處30日以下的停業處分。

另外，交通委員會今天也初審通過公路法部分條文修正草案，由於近年多起公路公共運輸事故發生後，因客運業者未投保第三責任保險，導致受害人求償困難，甚至需要肇事駕駛自行負擔巨額賠償，造成經濟負擔與社會矛盾。

初審條文明定，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，除應投保旅客責任保險外，也應加保第三人責任保險，最低投保金額由交通部定之。未依規定投保，公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業處10萬元以上50萬元以下罰鍰；計程車客運業處3000元以上3萬元以下罰鍰。

另外，初審條文也明定，管線機構或其他工程主辦機關使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，平整度標準以3公尺直規檢測單點高低差不得超過正負0.6公分，其抗滑值基準由交通部另定之。

初審條文明定，違反者應於限期內改善，屆期未改善者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰。

立法院 停車場 交通部 電動汽車

延伸閱讀

陪楊瓊瓔雨中車掃 韓國瑜批大罷免不正義「沒有民主這樣搞法」

823公投前立院教育文化委員會考察核三 藍綠白委立場相異各說各話

影／核三延役公投前 立院朝野立委考察核三廠

立院初審通過！機車改裝未認證排氣管最高罰3600元 還需自付檢驗費

相關新聞

立院初審 停車場違反充電專用車位辦法最高罰9萬元

立法院交通委員會今天初審通過停車場法部分條文修正草案，明定公共停車場如果違反「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理...

80歲免評巴氏量表近1500人申請外籍看護 勞部：觀察走向

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日止，因修法取得申請資格的長者1439人，且第二周申請量比第一周還多，但成長趨勢不能僅單用第一周來做評斷，還需要一段時間觀察走向。 「就業服務法」第46條修法上路後，凡年齡滿80歲以上的長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估，即可申請外籍看護。勞動部推估符合申請資格者將暴增至53萬人，實際聘請外籍看護者約10萬人，勞動部也祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套因應。

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍...

歷史上的今天／1962年美國援華公署新署長 白慎士抵台

1962年8月20日，新任美國援華公署署長白慎士，上午乘民航機自港來台履新。這位新任的援華公署最高負責人在機場發表抵台聲明稱：美國國際開發署將盡力之所及，協助自由中國為求繼續成長和繁榮所作的努力。

大同公司人事大風吹 三立張榮華接任董事長

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥先生任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與張榮華董事長引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

層層轉包 責任真空 從源頭失控的奪命工地

2024年12月19日，台中大肚區全聯倉儲大火，主因是工人在3樓進行乙炔切割作業時，未設置隔熱屏障，火星掉落地下1樓引燃穩熱板，造成9死8傷。 倉儲工地共有6個平行包案、25家廠商同時施作，卻未共同管理，工人動火但四周完全沒鋪設防火毯，整個工地都沒有氣體偵測或斷氣裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。