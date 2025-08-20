影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果，將由華藝公司正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。

范雲說明，2020年底此事一經媒體揭露，引發軒然大波，不少學者紛紛查詢自己的文章，發現從標題、摘要、內容甚至作者都被篡改，一律「滅國」，不僅政府單位必須加上引號，國家還必須改為台灣，變得面目全非、令人哭笑不得。例如，「四個國家」被改成「四個台灣」，「東南亞國家」被改成「東南亞台灣」，作者皮國立，名字「國立」被消失，只剩皮。范雲補充，她也發現以自己有關民主、台灣人認同的兩篇論著為例，涉及自由、民主、台灣主體性的文章都因觸碰中國敏感神經，自動被消失。

范雲說，華藝當時回應的聲明沒有認錯，僅聲稱讓中國廠商改學者文章，是為了「增進內容被檢索」、「中國大陸市場有其特殊性」、「都是採取『全文原樣』呈現，被竄改的只是對內容描述的『詮釋權』」，忽視紅色審查對學者權益及台灣主權的侵害。這導致包含台灣社會學刊在內的國內一流期刊，停止跟華藝合作至今。

當時受影響的學者眾多，若個別自力向華藝尋求救濟，不僅成本過高，更是小蝦米對抗大鯨魚、非常困難。因此，經過意願徵詢，自己協助黃淑玲、伍維婷、邱花妹、林益仁等四位學者共三篇文章，共同向華藝提出訴訟。

經過長達四年多時間，官司終於在近期以和解結束。范雲指出，華藝已公開發布道歉聲明，向三篇文章作者及所有受影響學者正式致歉。范雲說，此一結果提醒華藝和各界，紅色審查、侵害學者權益、矮化台灣主權的行徑無法被接受，已被法院正式遏止。

華藝給付的15萬元，也以四位原告學者名義，向原告所指定受影響文章涉及的婦女團體、原民團體、環保團體及主權倡議團體捐款，包含代表出席的婦女救援基金會等。范雲說，非常感謝四位學者，雖然是自身著作權益被侵害，卻願意將應得補償用作公益，捐助給為深化台灣國家主體和多元民主的團體繼續努力。

范雲最後表示，無論學術、高教或所有跟中國的交流，都應該以「對等尊嚴」為前提，這應是包含學界的台灣各界，都要持續注意並努力的基本原則。 針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲（左）上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果，將由華藝公司正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。記者陳正興／攝影

