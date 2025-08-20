快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲（左二）上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果。記者陳正興／攝影
針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲（左二）上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果。記者陳正興／攝影

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果，將由華藝公司正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。

范雲說明，2020年底此事一經媒體揭露，引發軒然大波，不少學者紛紛查詢自己的文章，發現從標題、摘要、內容甚至作者都被篡改，一律「滅國」，不僅政府單位必須加上引號，國家還必須改為台灣，變得面目全非、令人哭笑不得。例如，「四個國家」被改成「四個台灣」，「東南亞國家」被改成「東南亞台灣」，作者皮國立，名字「國立」被消失，只剩皮。范雲補充，她也發現以自己有關民主、台灣人認同的兩篇論著為例，涉及自由、民主、台灣主體性的文章都因觸碰中國敏感神經，自動被消失。

范雲說，華藝當時回應的聲明沒有認錯，僅聲稱讓中國廠商改學者文章，是為了「增進內容被檢索」、「中國大陸市場有其特殊性」、「都是採取『全文原樣』呈現，被竄改的只是對內容描述的『詮釋權』」，忽視紅色審查對學者權益及台灣主權的侵害。這導致包含台灣社會學刊在內的國內一流期刊，停止跟華藝合作至今。

當時受影響的學者眾多，若個別自力向華藝尋求救濟，不僅成本過高，更是小蝦米對抗大鯨魚、非常困難。因此，經過意願徵詢，自己協助黃淑玲、伍維婷、邱花妹、林益仁等四位學者共三篇文章，共同向華藝提出訴訟。

經過長達四年多時間，官司終於在近期以和解結束。范雲指出，華藝已公開發布道歉聲明，向三篇文章作者及所有受影響學者正式致歉。范雲說，此一結果提醒華藝和各界，紅色審查、侵害學者權益、矮化台灣主權的行徑無法被接受，已被法院正式遏止。

華藝給付的15萬元，也以四位原告學者名義，向原告所指定受影響文章涉及的婦女團體、原民團體、環保團體及主權倡議團體捐款，包含代表出席的婦女救援基金會等。范雲說，非常感謝四位學者，雖然是自身著作權益被侵害，卻願意將應得補償用作公益，捐助給為深化台灣國家主體和多元民主的團體繼續努力。

范雲最後表示，無論學術、高教或所有跟中國的交流，都應該以「對等尊嚴」為前提，這應是包含學界的台灣各界，都要持續注意並努力的基本原則。

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲（左）上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果，將由華藝公司正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。記者陳正興／攝影
針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲（左）上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所蔡晴羽主持律師，公布歷經四年多官司後結果，將由華藝公司正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。記者陳正興／攝影

范雲 公益

延伸閱讀

率律師團挺竹二反賄 范雲：選舉不乾淨 不是選民要的

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

【重磅快評】王義川沙豬上身 范雲女權再神隱？

立委要求全面清查運科支援計畫 教部允1個月提報告

相關新聞

80歲免評巴氏量表近1500人申請外籍看護 勞部：觀察走向

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日止，因修法取得申請資格的長者1439人，且第二周申請量比第一周還多，但成長趨勢不能僅單用第一周來做評斷，還需要一段時間觀察走向。 「就業服務法」第46條修法上路後，凡年齡滿80歲以上的長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估，即可申請外籍看護。勞動部推估符合申請資格者將暴增至53萬人，實際聘請外籍看護者約10萬人，勞動部也祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套因應。

影／論文遭中國竄改華藝道歉 纏訟4年給付15萬和解

針對2020年底華藝授權中國公司審查，並竄改學術文章的訴訟案件，立委范雲上午舉行記者會，協同本案提告的學者代表邱花妹、伍...

歷史上的今天／1962年美國援華公署新署長 白慎士抵台

1962年8月20日，新任美國援華公署署長白慎士，上午乘民航機自港來台履新。這位新任的援華公署最高負責人在機場發表抵台聲明稱：美國國際開發署將盡力之所及，協助自由中國為求繼續成長和繁榮所作的努力。

大同公司人事大風吹 三立張榮華接任董事長

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥先生任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與張榮華董事長引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

層層轉包 責任真空 從源頭失控的奪命工地

2024年12月19日，台中大肚區全聯倉儲大火，主因是工人在3樓進行乙炔切割作業時，未設置隔熱屏障，火星掉落地下1樓引燃穩熱板，造成9死8傷。 倉儲工地共有6個平行包案、25家廠商同時施作，卻未共同管理，工人動火但四周完全沒鋪設防火毯，整個工地都沒有氣體偵測或斷氣裝置。

前考選部長林嘉誠逝世 享壽73歲

知情人士證實，前總統陳水扁的團隊核心幕僚、前考選部長林嘉誠逝世，享壽73歲，林嘉誠曾任教的東吳大學社會系也發出訃告哀悼。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。