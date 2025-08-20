最新財產申報 蔣萬安已無房貸 存款增兩千萬 張善政身家破億 侯友宜存款四千萬

內閣改組風聲不斷之際，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。 和碩董事長童子賢也被台北市長蔣萬安點名適合組閣，卓榮泰表示，日前他才剛說過要調整四個方向，包括財政收支、重大施政優先順序、與國會間的互動以及調整重要的內閣人事，至於首都市長的言行近期常常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。 國民黨立委傅崐萁質詢時說，要再給卓榮泰一個建議，之前在野黨赴行政院協商時，每一件都依照協商結論，政院應該沒有受騙上當的結果，卓揆應該更多和立院黨團協商，這是個非常良善的建議。

2025-08-19 12:02