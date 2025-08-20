聽新聞
最新財產申報 蔣萬安已無房貸 存款增兩千萬 張善政身家破億 侯友宜存款四千萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

監察院昨公布最新一期廉政專刊，北三都市長財產申報曝光，其中，台北市長蔣萬安的存款相較兩年前暴增兩千萬元左右，並繳清房貸；台北副市長李四川則擁有近廿筆土地，但債務也逾兩千萬元。新北市長侯友宜存款近四千萬元。桃園市長張善政財產包含金條等相當價值之財產一三九三萬元，推測身家破億元。

蔣萬安名下有一筆土地、兩筆建物信託，都位在宜蘭。對比近三年前競選台北市長時申報的存款一六六九萬餘元，存款增加兩千萬元左右；當時並有房貸一七一一萬餘元，但目前專刊內債務欄目內僅有保單質借三二九萬五二三八元，而無房貸，外界推測房貸已繳清，還在網路引發熱議。

侯友宜 蔣萬安 李四川 張善政 財產申報

