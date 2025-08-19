快訊

懂你所需，貼近你所用，打造數位金融新體驗

文／ 永豐銀行提供

一年1億則訊息！年成長率高達25%，永豐LINE官帳如何收服客戶的心？

在數位化浪潮席捲全球的世代，客戶的需求也在悄然改變，金融服務的核心不僅是提供產品，而是解決客戶的痛點，給滿的情緒價值。永豐銀行深知，懂得每位客戶的所需所想，兼顧便利與安全，是不斷努力的目標。六年來，永豐LINE官方帳號從基礎功能，到如今的智慧整合，以「懂你所需」為核心持續突破，讓每一次都能成為客戶安心又驚喜的體驗。這場旅程，不僅是技術的進化，更是與客戶信任的深度連結。

永豐銀行LINE官方帳號全年訊息發送量高達1億則，深受用戶肯定。(示意圖) 圖／永豐銀行提供
洞察客戶痛點，全程守護打造資產安全防線

在數位詐騙猖獗的時代，詐騙手法持續翻新，讓人防不勝防，也讓用戶對金融服務的「安全感」比以往更加重視。永豐LINE官帳以「全程守護資產」為目標，布建三大安全防護機制，層層把關，讓客戶的每一筆交易都能安心無虞。

第一道防線，從風險辨識開始。詐騙往往從一則看似無害的訊息或連結展開，永豐銀行LINE官方帳號中的「防詐辨識通」服務，讓用戶接到可疑訊息時，藉由網頁比對辨識，就能提前識破詐騙伎倆，大幅降低受害風險，真正落實「防範勝於未然」的概念。

如果詐騙真的來敲門，第二道防線也會即時啟動。永豐運用AI智能決策系統，於交易發生瞬間，立刻推播通知至LINE官方帳號，讓客戶第一時間核對是否為本人操作，分秒掌控盜刷風險。

而第三道防線，則是對資產流動的全方位掌握。永豐LINE帳號整合超過百項通知項目，舉凡證券交易、股利入帳、安養信託到統一發票兌獎提醒，通通一手掌握，展現高度客製化服務，也填補了更細緻的資安細節！

永豐LINE官帳重視客戶資產，界接運用AI智能決策系統，當偵測到可疑商店交易時，立刻推播通知核對是否為本人操作。 圖／永豐銀行提供
打造有溫度的客戶旅程：像朋友一樣懂你

除了全面掌握、安心守護，永豐LINE官帳還提供便利貼心的服務！例如用戶綁定卡片時，無須填寫一堆重複資料，由系統自動填入技術，幫你一鍵搞定；甚至根據客戶的使用情境，自動引導至最適合的操作介面，讓流程更順暢，讓客戶感受到「科技真的可以讓生活更簡單」。

永豐LINE官帳也在AI技術及數據助攻下，打造有溫度的個性化旅程。設計一連串透過AI技術和行為預測模型，依據用戶的交易習慣、瀏覽偏好與資產狀態，在最適合的時間點，推送客戶所需要的訊息。輔以遊戲化設計客戶體驗流程，再跨平台點數整合，提供即時回饋，強化用戶黏著度，兼顧客戶對即時回饋的期待。

此外，用戶還可自由訂閱個人化訊息，從帳務提醒到市場脈動、投資趨勢，結合Gen.AI的應用，把複雜的財經資訊轉譯成看得懂的白話文，定期晨間將最新資訊推播給訂閱客戶，讓客戶掌握市場動脈。

永豐LINE官帳如同一位貼心小幫手， 量身訂製，在最適合的時間點，推送客戶所需要的訊息。 圖／永豐銀行提供
數字背後的信任故事，持續創造數位金融新價值

六年來，永豐銀行以LINE的便利性特質跨平台整合與智慧科技，重視客戶的資產安全，打造全方位的客戶旅程。成長的背後，在於它真正理解忙碌現代人的需求，安全且便利的個人化功能外，更要兼顧情緒價值，打造有溫度的科技體驗，全年一億則訊息量，代表著客戶對永豐服務的高度肯定。

相信未來，永豐銀行將持續以金融科技成為日常生活中客戶最安心的陪伴為目標，一起「翻轉金融，共創美好生活」。

