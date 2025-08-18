知情人士證實，前總統陳水扁的團隊核心幕僚、前考選部長林嘉誠逝世，享壽73歲，林嘉誠曾任教的東吳大學社會系也發出訃告哀悼。林嘉誠歷任台北市副市長等職務，2014年也曾獲邀進前台北市長柯文哲競選團隊的市政顧問團。

林嘉誠為台灣大學政治學博士畢業。曾歷任東吳大學教授、台北市政府研考會主任委員、台北市副市長、台北市都市計劃委員會主任委員、台灣銀行董事、國家科學委員會委員、行政院研究發展考核委員會主任委員，並於2004年至2008年出任考選部部長。

知情人士指出，林嘉誠擔任考選部長期間，做了許多開創性的改革，例如他非常重視特殊族群，因此對於性別平等、身心障礙與原住民等推出考試制度的白皮書，也創立國家菁英刊物，邀學者參與制度討論，另也將公務人員高普考從二試恢復為一試，並全面推動線上報名、以及報名費繳款多元化等。

東吳大學社會學系也發出訃告「悼念林嘉誠老師，前考選部部長辭世，享壽73歲」並指出，林嘉誠於1981年至2004年間在東吳大學社會學系執教，開授社會研究法及政治學等課程。

