白色恐怖受難者胡子丹辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北18日電

五十年代白色恐怖受難者胡子丹今年4月14日辭世，享壽96歲，國家人權博物館館長洪世芳今天代表文化部長李遠頒贈文化部旌揚狀，由家屬申如玉女士代表受贈。

根據國家人權博物館今天發布的新聞稿，胡子丹前輩生於1929年，安徽蕪湖人，因當時海軍派系鬥爭，被以「為叛徒搜集關於軍事上之秘密」羅織入罪，是1951年5月17日第一批移監綠島的白色恐怖受難者之一。胡子丹在綠島期間常被指派參與戲劇演出，並廣泛閱讀，經常在宣傳刊物「新生月刊」發表生活雜感。

1963年，胡子丹靠著在綠島服刑近9年自修苦讀的知識創業成立「天人出版社」，1970年「天人出版社」等30間出版社在中華商場附近的亞洲百貨公司地下室成立「中國書城」，曾代表出版界多次參加海外國際書展，催生成立「中華民國出版事業協會」，對出版業貢獻良多。

1973年胡子丹受邀為「新聞天地」撰寫專欄，頗受讀者喜愛。解嚴後，「新聞天地」自1989年4月1日起連載胡子丹的專欄「我在綠島三千兩百一十二天」，共連載36回約15萬字。胡子丹以鮮活生動筆觸描述白色恐怖經歷，包括左營「招待所」的真相及首批移監綠島新生訓導處的過程等等。

胡子丹先後出版「跨世紀的糾葛：我在綠島3212天」、「綠島因緣-白色恐怖記事」以及「活著真好：胡子丹回憶錄」等，是台灣首位根據親身經歷，書寫白色恐怖傳記文學的作者，以幽默獨特筆觸的反差感，描述戒嚴時期社會環境的高壓與個人恐懼，寫活了受難者生命史。

人權館表示，胡子丹筆下真實的歷史見證，對重建白色恐怖遺址，還原歷史真相，具重大意義。

人權館館長洪世芳表示，他曾於2023年6月及12月兩度前往探視胡子丹，「前輩雖罹病復原中，但言語間仍能感受其堅毅的性格及對歷史記憶的重視。」胡子丹終其一生，不斷為文呼籲社會認識五十年代白色恐怖歷史，將個人創傷轉化為公共歷史資產，可說是記錄真實，守護記憶，對抗遺忘。

