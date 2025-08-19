南山人壽推動永續健康 偕天主教失智老人基金會守護記憶 邀請啦啦隊女神安芝儇示範《大腦保健體操》

南山人壽偕天主教失智老人基金會守護記憶 邀請啦啦隊女神安芝儇 示範《大腦保健體操》。 圖／南山人壽 提供

守護記憶，刻不容緩！南山人壽長年以實際行動打造對失智者友善的金融環境，今年在永續健康的策略主軸之下，展開年度各項「失智預防」的倡議與推廣行動，同時，再度與天主教失智老人基金會攜手，共同呼籲大眾透過「預防三件事 簡單不失智：簡單學、簡單吃、簡單動」來促進健康，還邀請到韓國人氣啦啦隊成員安芝儇拍攝《大腦保健體操》影片，教導大家如何在日常輕鬆運動。南山人壽認為，超高齡社會來臨的此時，更應該正向面對影響跟衝擊，讓每一天的行動都能為未來儲存健康，邁向健康老化，擁抱百歲人生。

您也許很難想像，每三秒，世界上就增加一人罹患失智症，而台灣失智症協會也發布統計資料，臺灣目前逾37萬的失智症患者，到了西元(下同)2050年可能增加至86萬以上。有鑑於疾病的快速發展，南山人壽自2014年起，即推出長期照顧保險並開始推廣認識失智症，累積超過十年的時間，持續從保險本業的商品保障及商品服務出發，結合社會各界的資源與倡議，致力打造對失智者友善的金融環境。

2025年，在永續健康策略主軸之下，南山人壽展開跨域、跨文化的合作，除了與長年推動失智症宣導的夥伴、天主教失智老人基金會持續攜手之外，首度邀請專深耕東南亞移工教育的非營利組織－One-Forty加入共好行列，舉辦「台灣×印尼看護照顧交流學習工作坊」。希望藉由跨界的合作，擴大影響力，一同推展簡而易作的「預防三件事：簡單學、簡單吃、簡單動」，陪伴國人迎戰失智疾病所帶來的衝擊，讓未來 有備而來。

「簡單學、簡單吃、簡單動」三項策略展開之具體行動如下：

(一) 簡單學－勞動部統計，截至2024年4月底，臺灣有23.6萬名社福移工，身為最直接的照顧者，社福移工在許多長者的照護歷程中，扮演關鍵角色，同時也可能是最早察覺患者有失智徵兆的守護者。為此，南山人壽與One-Forty母語老師合作，以移工視角出發，製作《失智症預防衛教資訊》，並且在One-Forty辦公室舉辦失智症預防衛教的課程，邀約保戶家中的移工夥伴到場，互相學習與交流。

(二) 簡單吃－為強化移工培力，南山人壽與營養師及印尼母語老師合作，推出《麥得飲食》培訓線上影片，透過數位教學，讓移工們認識食材與製作，同時鼓勵家庭照顧者，製作有助改善認知功能、減緩阿茲海默症病程的餐食。此外，為了讓更多人從影片獲取相關知識，也邀請大眾參加南山人壽官方Facebook粉絲專頁－南山，南得好靠山的「秀餐盤」活動，提高互動。

(三) 簡單動－邀請韓國知名啦啦隊成員安芝儇錄製影片，示範由專業職能治療師與舞蹈老師共同設計並編排的《大腦保健體操》。鼓勵民眾透過簡單的運動，提升大腦健康、預防失智。該影片也有印尼語版本，能幫助社福移工觀看，在幫助長輩之虞，也促進自身健康，幫助緩解照護工作的壓力。

失智症不僅攸關患者個人，也深深地影響家庭以及社會。南山人壽作為永續健康領航者，從個人、生活、社會、企業與環境五大面向，倡議各界一同為未來儲存健康資本，在失智相關議題上，更希望付出一己之力，讓失智症患者本人、照顧者及家庭，都有所支持，未來，南山人壽將持續和各界一同努力推廣失智友善，呼籲更多的社會支持和資源投入，陪伴失智症家庭更有力量，讓國人從現在起就儲存健康，擁抱健康的百歲人生。

