H2U永悅健康攜手歐洲商會倡議「健康平權」 以《台灣超人》精神為啟發 打造跨世代友善職場 永續健康成為企業新實力

台灣數位健康領導品牌 H2U 永悅健康 日前與 歐洲商會家庭友善聯盟（ECCT Family Friendly Alliance, FFA） 攜手舉辦《Beyond Hero：企業永續健康新實力》論壇。活動以紀錄片《台灣超人》為啟發，呼籲企業將「健康平權」納入 ESG 與 DEI 核心治理，推動跨世代友善職場文化，讓員工的健康不再是附加福利，而是組織長期競爭力的基礎。

從論壇到行動，健康不再只是福利，而是基本權利 圖／永悅提供

《台灣超人》啟發：健康是最普遍卻最易被忽略的權利

論壇由歐洲商會主辦，H2U 永悅健康、美力台灣3D協會、Adecco藝珂人事顧問、Alpha Plus 等單位共同推動，吸引逾30家跨國與在地企業代表參與。

美力台灣3D協會理事長 趙文豪 與導演 曲全立 分享紀錄片《台灣超人》幕後故事，片中兩位主角——偏鄉醫療推動者林易超醫師與輔具發明家劉大潭——以真實經歷展現「健康可近性」與「科技賦能」的價值。他們強調，正如紀錄片中的精神，企業也應以制度與創新，讓不同需求的員工都能被看見與支持。

H2U倡議：將健康納入ESG與DEI核心治理 圖／永悅提供

H2U倡議：健康資產即服務（HAAS）

H2U 永悅健康執行長 陳俊嘉 表示，傳統健康福利已不足以因應多元需求，企業若仍停留在「一套制式方案」的框架，將難以提升員工的真正福祉。

為此，H2U提出「Health Assets as a Service（HAAS，健康資產即服務）」，運用 AI 科技與健康數據，協助企業依預算精準配置健康資源，並量化政策成效，避免資源分散與成本失控，實現以人為本的健康管理模式。他強調：「健康是每位員工最根本的資產，企業應該視其為長期投資，而非短期福利。」

陳俊嘉歐洲商會家庭友善聯盟共同主席、 H2U永悅健康董事長兼執行長 圖／永悅提供

從最佳雇主到倡議者：跨界連結創造永續影響力

H2U 永悅健康曾以推動混合辦公、多元包容文化獲得 2025 HR Asia《亞洲最佳雇主獎》。這次論壇，則進一步展現其倡議角色，串聯跨國企業、人力資源顧問與社會創新團體，推動「健康平權」作為共同行動目標。

論壇提出三大倡議：

1.將健康平權納入ESG與DEI策略 —— 讓健康不只是員工福利，而是企業治理核心。

2.跨世代職場支持 —— 建構友善新生代、銀髮族、照顧者的職場環境，減少人力缺口衝擊。

3.科技驅動健康管理 —— 善用 AI 與數據，提升健康資源的效能與普及性。

陳俊嘉表示，健康平權不僅是企業文化的升級，更是台灣社會永續力的必要條件。當企業共同投入，將使「健康」成為影響力的放大器，推動一個更具韌性的社會。

商品推薦