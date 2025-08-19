H2U永悅健康攜手歐洲商會倡議「健康平權」 以《台灣超人》精神為啟發 打造跨世代友善職場 永續健康成為企業新實力

聯合線上／ 胡仲瑄

台灣數位健康領導品牌 H2U 永悅健康 日前與 歐洲商會家庭友善聯盟（ECCT Family Friendly Alliance, FFA） 攜手舉辦《Beyond Hero：企業永續健康新實力》論壇。活動以紀錄片《台灣超人》為啟發，呼籲企業將「健康平權」納入 ESG 與 DEI 核心治理，推動跨世代友善職場文化，讓員工的健康不再是附加福利，而是組織長期競爭力的基礎。

從論壇到行動，健康不再只是福利，而是基本權利 圖／永悅提供
從論壇到行動，健康不再只是福利，而是基本權利 圖／永悅提供

《台灣超人》啟發：健康是最普遍卻最易被忽略的權利

論壇由歐洲商會主辦，H2U 永悅健康、美力台灣3D協會、Adecco藝珂人事顧問、Alpha Plus 等單位共同推動，吸引逾30家跨國與在地企業代表參與。

美力台灣3D協會理事長 趙文豪 與導演 曲全立 分享紀錄片《台灣超人》幕後故事，片中兩位主角——偏鄉醫療推動者林易超醫師與輔具發明家劉大潭——以真實經歷展現「健康可近性」與「科技賦能」的價值。他們強調，正如紀錄片中的精神，企業也應以制度與創新，讓不同需求的員工都能被看見與支持。

H2U倡議：將健康納入ESG與DEI核心治理 圖／永悅提供
H2U倡議：將健康納入ESG與DEI核心治理 圖／永悅提供

H2U倡議：健康資產即服務（HAAS）

H2U 永悅健康執行長 陳俊嘉 表示，傳統健康福利已不足以因應多元需求，企業若仍停留在「一套制式方案」的框架，將難以提升員工的真正福祉。

為此，H2U提出「Health Assets as a Service（HAAS，健康資產即服務）」，運用 AI 科技與健康數據，協助企業依預算精準配置健康資源，並量化政策成效，避免資源分散與成本失控，實現以人為本的健康管理模式。他強調：「健康是每位員工最根本的資產，企業應該視其為長期投資，而非短期福利。」

陳俊嘉歐洲商會家庭友善聯盟共同主席、 H2U永悅健康董事長兼執行長 圖／永悅提供
陳俊嘉歐洲商會家庭友善聯盟共同主席、 H2U永悅健康董事長兼執行長 圖／永悅提供

從最佳雇主到倡議者：跨界連結創造永續影響力

H2U 永悅健康曾以推動混合辦公、多元包容文化獲得 2025 HR Asia《亞洲最佳雇主獎》。這次論壇，則進一步展現其倡議角色，串聯跨國企業、人力資源顧問與社會創新團體，推動「健康平權」作為共同行動目標。

論壇提出三大倡議：
1.將健康平權納入ESG與DEI策略 —— 讓健康不只是員工福利，而是企業治理核心。
2.跨世代職場支持 —— 建構友善新生代、銀髮族、照顧者的職場環境，減少人力缺口衝擊。
3.科技驅動健康管理 —— 善用 AI 與數據，提升健康資源的效能與普及性。

陳俊嘉表示，健康平權不僅是企業文化的升級，更是台灣社會永續力的必要條件。當企業共同投入，將使「健康」成為影響力的放大器，推動一個更具韌性的社會。

相關新聞

歷史上的今天／1965年北市處理站前違建 住戶主動拆除

1965年8月19日，台北市火車站前、館前街、許昌街的違建，已有部份住戶冒雨開始自動拆除。台北市違建處理委員會曾限該處40戶違建，在20日晚上12時以前自動拆除，否則將強制執行。違建處理會並規定，凡由拆除大隊強制拆除的違建戶，不發給救濟金1000元及鼓勵金300元，並不准住進南機場公寓...

前考選部長林嘉誠逝世 享壽73歲

知情人士證實，前總統陳水扁的團隊核心幕僚、前考選部長林嘉誠逝世，享壽73歲，林嘉誠曾任教的東吳大學社會系也發出訃告哀悼。...

前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院　

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，所幸送醫途中恢復生命徵象，經台南新樓醫院醫療...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。