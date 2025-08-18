快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院　

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，住院觀察約4天，今早順利出院返家休養。圖為吳淑珍兒子陳致中本月11日貼出的照片。圖／翻攝陳致中臉書
前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，住院觀察約4天，今早順利出院返家休養。圖為吳淑珍兒子陳致中本月11日貼出的照片。圖／翻攝陳致中臉書

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，所幸送醫途中恢復生命徵象，經台南新樓醫院醫療團隊急救治療後恢復意識，病況穩定後也轉入普通病房，吳淑珍住院觀察約4天，今早順利出院返家休養。

吳淑珍兒子陳致中日前曾在臉書發文說明，「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，許多支持者與網友也紛紛留言，幫忙加油打氣。

今傳出好消息，吳淑珍病況已穩定好轉，且可與人對話、進食也沒問題，家屬今上午已為吳淑珍辦理出院手續。新樓醫院也證實，吳淑珍已出院返家休養。

台南 吳淑珍

延伸閱讀

板模工投入彰化義消行列 張博皓獲選救護志工菁英

土城9旬婦遭兒亂刀砍死 檢警今相驗追查致命傷

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

吳淑珍最新病況曝！陳其邁今早打給陳致中得知「可以認人」

相關新聞

前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院　

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，所幸送醫途中恢復生命徵象，經台南新樓醫院醫療...

歷史上的今天／1962年阿根廷大使到任 波里尼呈遞國書

1962年8月18日，阿根廷新任駐華大使波里尼上午覲見時任總統蔣中正呈遞到任國書，他在呈遞國書時的頌詞中表示願竭一切努力增進彼此間的友好關係。總統在答辭中讚許他的才猷，並表示將給他們最大的協助，波里尼是阿根廷政府自中華民國政府遷台後首次所任命的駐華大使，他還兼任駐日大使，往返台北東京之間處理館務。

聯合報一周大事8/10~8/16

國內

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。