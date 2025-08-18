聽新聞
前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院
前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，所幸送醫途中恢復生命徵象，經台南新樓醫院醫療團隊急救治療後恢復意識，病況穩定後也轉入普通病房，吳淑珍住院觀察約4天，今早順利出院返家休養。
吳淑珍兒子陳致中日前曾在臉書發文說明，「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，許多支持者與網友也紛紛留言，幫忙加油打氣。
今傳出好消息，吳淑珍病況已穩定好轉，且可與人對話、進食也沒問題，家屬今上午已為吳淑珍辦理出院手續。新樓醫院也證實，吳淑珍已出院返家休養。
