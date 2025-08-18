造林重大變革 獎勵年限20年縮短至6年

農業部林業及自然保育署今天宣布造林重大變革，獎勵年限從原本20年縮短至6年，同時增加獎金種類，訂定「生產林」與「非生產林」明確目標，推動森林經營全面升級。

林保署上午舉行記者會，啟動獎勵造林2.0，公布新修正的「獎勵輔導造林辦法」即日起上路。

農業部長陳駿季說，森林是台灣戰略資產，以前對森林用管理角度，政府與原住民常對立，近幾年推共享、共同管理，新的辦法用生產與非生產林區分，生產林部分可與林業管理合作社共同經營輔育；對非生產林，推動生態給付，突顯維護森林價值。

林保署長林華慶說，「獎勵輔導造林辦法」自民國97年制定施行以來已逾18年，新修正的辦法為造林政策重大變革，針對造林目的、樹種選擇、獎勵期限、合理獎勵金、配套輔導作業及造林區位通盤調整，推動森林經營全面升級，邀請林農、公私協會合作社、非法人團體加入造林與森林經營。

林華慶說，輔導造林至今，已完成5700多公頃山坡地造林，發揮林地國土保安、綠化等功能，但原先20年的造林獎勵年限太長，且以存活率為獎勵金發放標準，造林目標也不明確，每公頃20年領新台幣60萬元，幾乎有一半是做功德。

林華慶說，新的辦法將獎勵年限縮短至6年，完成造林初期後，還可依設定造林目標，積極活化私有地多元經營，兼顧經濟生產與生態保育價值；同時獎金機制改為堆疊式，只要符合規定，第6年就發放造林獎金50萬元，第6年依造林類型並符規定者，可再加發每公頃成林獎勵金5萬元，或結構用材獎勵金5萬元，也就是每公頃6年最多可領60萬元。

林華慶提到，新辦法也將造林目標分流為「生產林」與「非生產林」，同時讓森林價值更多元，獎勵造林為木材生產、環境生態功能、發展林下經濟、森林療癒等多元永續目標，奠定發展基礎。

無黨籍立委高金素梅及民進黨籍立委伍麗華、陳瑩、莊瑞雄也出席記者會，並肯定林保署輔導造林2.0政策。莊瑞雄建議農業部，發展林下經濟的品項應更多元，不是只有養蜂、種段木香菇，中藥材也可以是選項。

陳駿季接受媒體聯訪表示，種植林下經濟作物，依規定不能使用化學農藥，目前由林業試驗所與專家研究更多適合林下經濟的品項。

林華慶表示，林保署每年都會評估適合林下作物的品項，首先評估的是經濟可行性，其次是作物是否能適應林下氣候，如果是需光強的作物不適合，同時種植方式必須友善；除了養蜂、段木香菇，已有少量種植台灣山茶，預計年底還會增加月桃等共5個林下經濟作物品項。

