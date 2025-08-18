快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

造林重大變革 獎勵年限20年縮短至6年

中央社／ 台北18日電

農業部林業及自然保育署今天宣布造林重大變革，獎勵年限從原本20年縮短至6年，同時增加獎金種類，訂定「生產林」與「非生產林」明確目標，推動森林經營全面升級。

林保署上午舉行記者會，啟動獎勵造林2.0，公布新修正的「獎勵輔導造林辦法」即日起上路。

農業部長陳駿季說，森林是台灣戰略資產，以前對森林用管理角度，政府與原住民常對立，近幾年推共享、共同管理，新的辦法用生產與非生產林區分，生產林部分可與林業管理合作社共同經營輔育；對非生產林，推動生態給付，突顯維護森林價值。

林保署長林華慶說，「獎勵輔導造林辦法」自民國97年制定施行以來已逾18年，新修正的辦法為造林政策重大變革，針對造林目的、樹種選擇、獎勵期限、合理獎勵金、配套輔導作業及造林區位通盤調整，推動森林經營全面升級，邀請林農、公私協會合作社、非法人團體加入造林與森林經營。

林華慶說，輔導造林至今，已完成5700多公頃山坡地造林，發揮林地國土保安、綠化等功能，但原先20年的造林獎勵年限太長，且以存活率為獎勵金發放標準，造林目標也不明確，每公頃20年領新台幣60萬元，幾乎有一半是做功德。

林華慶說，新的辦法將獎勵年限縮短至6年，完成造林初期後，還可依設定造林目標，積極活化私有地多元經營，兼顧經濟生產與生態保育價值；同時獎金機制改為堆疊式，只要符合規定，第6年就發放造林獎金50萬元，第6年依造林類型並符規定者，可再加發每公頃成林獎勵金5萬元，或結構用材獎勵金5萬元，也就是每公頃6年最多可領60萬元。

林華慶提到，新辦法也將造林目標分流為「生產林」與「非生產林」，同時讓森林價值更多元，獎勵造林為木材生產、環境生態功能、發展林下經濟、森林療癒等多元永續目標，奠定發展基礎。

無黨籍立委高金素梅及民進黨籍立委伍麗華、陳瑩、莊瑞雄也出席記者會，並肯定林保署輔導造林2.0政策。莊瑞雄建議農業部，發展林下經濟的品項應更多元，不是只有養蜂、種段木香菇，中藥材也可以是選項。

陳駿季接受媒體聯訪表示，種植林下經濟作物，依規定不能使用化學農藥，目前由林業試驗所與專家研究更多適合林下經濟的品項。

林華慶表示，林保署每年都會評估適合林下作物的品項，首先評估的是經濟可行性，其次是作物是否能適應林下氣候，如果是需光強的作物不適合，同時種植方式必須友善；除了養蜂、段木香菇，已有少量種植台灣山茶，預計年底還會增加月桃等共5個林下經濟作物品項。

農業部 莊瑞雄

延伸閱讀

再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

相關新聞

前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院　

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，所幸送醫途中恢復生命徵象，經台南新樓醫院醫療...

歷史上的今天／1962年阿根廷大使到任 波里尼呈遞國書

1962年8月18日，阿根廷新任駐華大使波里尼上午覲見時任總統蔣中正呈遞到任國書，他在呈遞國書時的頌詞中表示願竭一切努力增進彼此間的友好關係。總統在答辭中讚許他的才猷，並表示將給他們最大的協助，波里尼是阿根廷政府自中華民國政府遷台後首次所任命的駐華大使，他還兼任駐日大使，往返台北東京之間處理館務。

聯合報一周大事8/10~8/16

國內

這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

楊柳颱風過後，經濟部長郭智輝周六前往台南市勘災，根據經濟部水利署釋出現場勘災影片，郭智輝這次不穿襯衫、西裝褲，改穿POL...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。