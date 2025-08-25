她從人生低谷出發，在逆境中柔韌並進，靠溫柔領導力打造從零到百人規模的企業版圖

在資源稀缺、創業充滿挑戰的環境中，女性如何走出一條屬於自己的路？撰美室內裝修公司創辦人顏秀蓮，業界親切稱呼她為「顏姐」。30多年前，她還是一名毫無背景的「創業小白」，毅然投入男性主導的板材加工產業。雖然沒有專業經驗，卻憑藉無比的韌性與毅力，即使面對職災、工廠失火等重重考驗，也從未退縮。以溫柔善解的領導風格，她帶領公司從3人小隊擴展為逾百人的團隊，在逆境中活出自我價值，展現耀眼的女力光芒。

撰美室內裝修公司創辦人顏秀蓮。 圖／撰美室內裝修事業 提供

人生沒有預告的轉折

鋸木機轟隆作響，機械手臂有節奏地組裝結構，敲擊聲此起彼落……氣質優雅、個頭嬌小、皮膚白皙的顏姐，似乎與粗獷的工廠環境格格不入。

顏姐從小備受父母呵護，婚前在貿易行擔任文職，婚後成為全職媽媽。她笑稱自己是「溫室裡的花朵」，從未想過有一天會走進工廠，與板材為伍。

顏姐的先生原本從事金融業，四十多歲時決定投資經營板材加工廠，卻不幸在工廠營運不久後中風倒下。當時她要照顧兩個不到十歲的孩子，又要照顧生病的先生，為了養家，只能毅然決定接手板材加工廠。沒有退路，唯有向前衝！

從一無所知到產業先鋒

從一無所知、缺乏技術與資金、客源也不穩定開始，同行看她這樣一個弱女子，認為她什麼都不會，業界自然無人看好。當時工廠僅有兩位剛退伍的年輕師傅，顏姐沒有開發業務的經驗，只能每天待在工廠，一邊等客人上門，一邊努力承接客戶交託。

在設備不齊全的情況下，他們土法煉鋼地完成產品，邊做邊學。買不起機器、買不起堆高機，每塊板子都得徒手搬運，忙裡忙外。更不幸的是，在一次協助加工時，她不慎軋斷了右手手指。幸好在她住院養傷期間，師傅們仍堅守崗位，穩住了工廠，也讓同仁間建立了深厚的革命情感。

「守得雲開見月明」，隨著口碑逐漸建立，工廠業績也慢慢步上正軌。之後，她一步步累積客源與技術，並經過兩次轉型，成功切入當紅的系統櫃市場。也因率先引進當時最先進的德製木工機，她得以培育人才、建立高品質的產品規格，逐步站穩腳步。

撰美室內裝修公司以高品質產品獲得好口碑。 圖／撰美室內裝修事業 提供

真誠領導，打造最暖職場

談到成功秘訣，顏姐淡然一笑，給出簡單卻深具分量的四字箴言——「真誠待人」。這份真誠不僅體現在對客戶的服務上，更深植於日常管理之中。

她視同仁如家人，工作之餘也會關心他們的人生大事，協助年輕員工成家、買房或理財。面對新進人員的失誤，她始終以耐心與關懷代替指責，營造出無壓力、溫暖的職場氛圍。

這份謙遜與溫和，也延伸至與客戶及業界同儕的互動。顏姐回憶，當初引進德國專業機時，為了讓師傅們能快速上手，她主動向代理商提議：「你輔導我使用機器、指導最新行業資訊，我開放工廠讓你帶客戶來參觀。」這種「良善循環」的共好精神，使她成為供應商心目中「最有價值」的合作夥伴。

風裡來、火裡去，直面問題逆勢創高峰

創業之路從不平坦。2014年（民國103年），因應泰山工廠面臨都更重劃，顏姐斥資買下龍潭3600坪土地，準備工廠搬遷。沒想到投入大筆資金後，泰山廠竟發生火災，還沒處理完善後事，又接連遭遇兩次強颱，讓資金週轉陷入困境。

在銀行協助與同仁努力下，顏姐花了好幾年才度過危機。她坦言，那段日子「風裡來、火裡去」，晚上經常失眠，心理壓力極大，「但是只要願意面對，不妄自菲薄，天道酬勤，每一道關卡都能跨過！」

如同俗話所說：「萬物皆有裂縫，方能讓光透進來。」如今，龍潭廠將啟動擴大興建計畫，擬建新大樓，導入更先進的自動化生產設備，並逐步打造AI智能家具品牌。深耕產業、貼近客戶需求。顏姐深信，只要同仁齊心協力，把好品質做好，每一份產品都能鞏固客戶關係，她的目標是永續經營，成為行業標竿。讓同仁以「撰美」品牌為榮，公司也能有更多能量照顧員工，並承擔更大的社會責任。

軟實力修練——善良、包容、諒解

「如果不是他倒下了，我或許仍是一個家庭主婦，從未發現自己有這樣的潛能！感恩先生成就了今日的我。」

面對命運的風暴，顏姐始終以善良、包容與諒解，溫柔地撐起生活的重擔，在挑戰中淬鍊出更堅定的力量。不僅成為兒女心目中的「偶像媽媽」，也是員工口中亦師亦友的大姐，更是業界稱許的零負評企業家。

