全方位獲獎 冠德企業集團前三季已奪25項國內外大獎 榮獲亞洲最佳企業雇主獎、企業永續獎、公益創新肯定

冠德企業集團旗下三家企業齊獲亞洲最佳企業雇主獎。 圖／冠德集團 提供

成立46年的冠德企業集團，以落實永續、傳遞幸福為核心，從多元優質建築擴展至生活整合、生態共榮與文化價值，推動城市住居生活全面升級，不僅致力於推展永續城市，同時也積極貫徹人才培育，聚焦健康照護、科技轉型、多元包容三大主軸，打造共融幸福的職場。在推展淨零建築、發揮綠色影響力及落實幸福永續職場的積極作為下，獲國內外多項獎項肯定，今年累計至八月，集團旗下冠德建設、根基營造及Global Mall環球購物中心已囊括25項國內外大獎，包括TwSAA台灣建築永續獎「建築ESG綜合績效-典範獎」、企業永續獎、台灣循環經濟獎、社會關懷創新獎、綠色採購等多項永續榮譽，並蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、健康職場認證等，其中多項獎項更為業界唯一獲獎企業，充分展現冠德集團全方位發展與創新領航的實力與成果。

冠德集團舉辦稻米插秧活動，員工體驗一日農夫。 圖／冠德集團 提供

2025年是冠德集團全面升級的一年，將人才視為企業成長核心關鍵，聚焦科技轉型、健康照護、多元包容三大面向，導入AI科技應用於多元工作場景，並提供線上線下學習及營運管理資源，加速轉型成效。同時持續推廣運動風氣、提供多元健康照護服務，並以多樣交流營造共融友善文化，全面提升員工創新力、永續力。憑藉積極實踐與持續投入的努力，冠德建設、根基營造及Global Mall環球購物中心榮獲國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，同時冠德建設也獲衛福部「健康職場認證」，國家級、國際級獎項的肯定，成為企業永續與職場幸福的領航者。

冠德集團舉辦運動會，提倡健康風氣。 圖／冠德集團 提供

隨著Z世代進入職場與數位浪潮興起，冠德集團加速推展跨世代人才培育計畫，導入AI系統應用課程、工作坊與成果發表會，培育90名AI種子，加速AI在多元工作場景的實踐應用，提升工作效能，同時也提供線上線下多元學習資源，包括學習計畫、專業培訓費用補助，以彈性上課時段搭配多樣化課程，鼓勵員工持續進修，強化競爭力。此外，在廣納人才的理念下，持續落實共融友善職場，透過內部交流平台、共識營及各式活動建立多樣化交流方式，促進跨世代交流，推動經驗傳承與創新文化。

冠德集團舉辦運動會，推廣運動風氣。 圖／冠德集團 提供

不僅學習是冠德集團員工的標準配備，運動更已內化成為員工的DNA，線上線下推展運動，線上結合科技鼓勵健走，年累計近2,000人次參與、累計步數逾6億步，相當於繞行台灣約265圈，減碳達10萬公斤；線下則透過籃球、羽球社團與大型運動會推廣健康運動，今年運動會共近500名員工與眷屬參與，現場除了羽球、籃球、五人棒球等競賽，更規劃趣味闖關，讓員工與家人共享運動樂趣。同時，更連續三年組隊挑戰101垂直馬拉松，展現挑戰自我與團隊互助精神。此外，也提供多元健康照護服務，包括每年最高達萬元的健康檢查補助、專業諮詢及心靈講座等，全面守護員工身心健康。

冠德集團舉辦運動會，規劃親子闖關，讓親子共享運動樂趣。 圖／冠德集團 提供

更進一步將永續理念深植職場，持續舉辦企業集團論壇講座及教育訓練，擴大舉辦ESG及公益活動，包括響應地球一小時活動，淨灘、插秧、割稻，響應Earth Hour地球一小時活動、助弱勢裝箱包年菜等，培養員工的永續意識與實踐。

