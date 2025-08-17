審計部：長照基金財源不穩 收入增幅難追支出趨勢

審計部指出，政府設立長照服務發展基金以稅收作為主要財源，穩定性不足，且長照基金用途決算數短短4年間增幅85.82%，但衛福部推估，長照基金來源自民國115年至124年度預估成長率約2%，收入成長幅度恐難以因應支出需求增加趨勢。

審計部公布民國113年決算報告指出，政府自106年度起推動「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」，並設立長照服務發展基金支應。

審計部說，經查核，長照基金來源決算數由109年的新台幣537億餘元，逐年增至113年度的1304億餘元，主要是獲配的房地合一稅收入大幅成長，占基金來源比率擴增至6成；若加計獲配的菸稅、遺產稅及贈與稅，113年度獲配的稅課收入已占基金來源97.16%。

審計部指出，然而，受中央銀行113年9月實施第7波不動產選擇性信用管制措施，全國不動產交易市場降溫等影響，連帶影響房地合一稅撥入長照基金數額減少7億餘元、約6.36%。

審計部說，又因菸害防制法於112年2月修正後越趨嚴格，抑制菸品銷量，長照基金獲配菸稅收入，也由110年度的301億餘元逐年減少為113年度的264億餘元，顯示長照基金財源高度仰賴獲配的稅課收入，易受政策法令與市場變化影響，財源穩定性不足。

審計部表示，另隨著人口高齡化，長照服務需求擴增，長照基金用途決算數由109年度的416億餘元，增至113年度的773億餘元，4年間增幅85.82%。

審計部說，據衛福部推估，長照基金來源將自115年度的1139億餘元逐年成長至124年度的1399億餘元，各年度預估成長率介於2.07%至2.40%間，都未及109至113年度基金用途年成長率約8.94%至23.10%間，恐影響長照服務永續性。

此外，審計部表示，長照基金113年度業務計畫項下23項分支計畫中，有12項執行率未達8成，其中「強化整備地方政府長照服務行政人力資源」等5項分支計畫已連續3年執行率未達8成。

審計部指出，其中還有「長期照顧服務機構法人管理及住宿式長照機構發展計畫」等6項計畫，與擴充長照據點及服務量能相關，影響長照服務資源與據點布建進度，不利整體長照服務體系發展。

全民健康保險基金方面，審計部也說，健保基金收支結構失衡，且隨長者醫療需求增加，藥費支出持續攀升，占醫療費用比率約27%至28%間，排擠其他醫療服務預算；又因財務資源有限，部分新醫療科技等未能全額納入給付，衛福部應通盤檢討健保財務收支制度、多元籌措財源。

