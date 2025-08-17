垃圾量近10年攀升 環境部鼓勵破袋檢查助減量

過去10年全台一般廢棄物產生量持續攀升，環境部表示，仍鼓勵地方積極破袋檢查、或比照大台北地區垃圾費隨袋徵收等措施，另外建議調整垃圾車清運班次，也有助於垃圾減量。

根據環境部統計查詢網，全台2024年一般廢棄物產生量為1176萬3891公噸，較2023年度1157萬9543公噸略增；然而，前一次的低點要回溯至10年前（2015年）的722萬9290公噸，近10年垃圾量持續攀升。

因應「廢棄物清理法」於2017年6月修正，環境部2018年起將事業員工生活垃圾列為一般廢棄物，一般垃圾就包含事業員工生活垃圾、水肥、廚餘、廢潤滑油、廢食用油及其他類等，以明確控管一般廢棄物，當年度垃圾量顯著增加約100萬公噸（達974萬0671公噸）；2021年首破突破千萬公噸大關，至今仍持續增加。

就垃圾增量的情況，環境部環境管理署副署長林左祥告訴中央社記者，首先可能是天災，例如去年有4個颱風侵襲，風災較嚴重的縣市所排出的廢棄物量就會增加。以今年颱風丹娜絲為例，風災導致嘉南地區所增加的垃圾量就約平時的20倍。

林左祥也認為，垃圾增量的原因也與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，像是外送平台使用量增加，疫情告一段落後，國外旅客來台數增加，還有產業回溫也會造成垃圾量增加等。

最後，林左祥指出，垃圾分類是否為一般廢棄物，主要視商家有無營業證記證。之前許多縣市將小吃攤、攤販產出的垃圾列為一般事業廢棄物，其實應該是一般廢棄物，因此廢棄物總量會有所調整，這類情況在都會區較為顯著。

比較特別的是，林左祥說，台中市反而是將有營業登記的商家所排出的垃圾納入一般廢棄物，經調整才會呈現大幅度的減量。

環境部環境管理署長顏旭明告訴中央社記者，垃圾管理屬於地方權責，環境部鼓勵地方積極破袋檢查，金門、彰化在破袋檢查相當確實，垃圾量也減量約3成；其他縣市或是能比照雙北模式進行垃圾費隨袋徵收等。

「重要的還是源頭減量」，顏旭明提到，疫情之後外送仍相當普遍，這部分也只能呼籲大眾改變消費習慣；若外帶時能夠自備容器，另外則是傳統市場若能自備購物袋，就能減少很多垃圾量的產生。

最後則是在垃圾車清運的規劃，顏旭明指出，建議對於每週收集垃圾的天數可以調整，現行有的收7天、有的6天，但根據實際經驗，通常清運天數在4、5天對於垃圾減量的幫助最大，可促使民眾養成分類的習慣；依過去實務經驗統計，減少1天清運、垃圾量約減17%。

