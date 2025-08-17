快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

消費習慣改變 紙類、紙容器回收量增

中央社／ 台北17日電

根據環境部統計，近3年來全國資源回收量逐步緩升。環境部表示，主要在紙類及紙容器類回收量明顯增加，可能原因包含網購盛行及外帶食物增加等，經濟景氣好也會讓回收量增加。

根據環境部統計，觀察歷年的回收率，一般廢棄物回收率自111年的57.29%，微幅成長為112、113年的58.31%、59.6%。去年度全國回收量為759萬9833公噸，較112年度增加27萬8370公噸。

一般廢棄物的回收種類，主要可分為資源垃圾、廚餘等類型。舉例而言，資源垃圾包括紙類、塑膠類、玻璃類、金屬類、電池、廢容器、舊衣物、照明光源、大型廢棄物等等；廚餘是指食物的殘渣和剩餘食材。

前次的回收高峰，是在110年的61.19%，也是歷年最高。當年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續嚴峻，指揮中心自110年5月19日至28日提升全國疫情警戒至第三級，民眾生活習慣改變所致。

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰告訴中央社記者，回收量牽涉到消費形態和民眾生活習慣的改變，此外，當景氣好、消費增加時，回收量也會上升。

鍾昀泰說，整體資源回收量呈現成長趨勢，一來是近年消費生活型態的改變，特別是網購盛行，導致網購包裝使用量增加；此外，疫情後食物外帶增加，導致一次性餐具和飲料杯的使用量增加。

鍾昀泰說明，經查各清潔隊暫置回收物的情況，近幾年以紙類和紙容器占比最大；根據統計，自106年至去年，紙類和紙容器的總量從約196萬公噸成長到326萬公噸，代表塑膠產品的限縮政策也促使一些一次性塑膠產品被紙容器取代。

縣市回收的情況，鍾昀泰指出，以新北市為例，去年推動了木質家具的循環利用計畫，也是其資源循環成長比率相對其他縣市高的原因。

較特別的是彰化縣。鍾昀泰提到，一般而言，若是廢棄物減少，回收量應該會增加，但彰化縣在一般廢棄物和資源回收量都下降，不過廢棄物量下降的幅度大於資源回收物下降的幅度。

鍾昀泰解釋，彰化去年7月起強力實施「破袋檢查」，促使民眾在丟棄物品時更仔細思考並進行正確分類，因此在統計年度（去年1月至12月）上可能未即時反應；若依彰化縣統計，去年7月至今年6月的數據則顯示資源回收量是增加的。

循環署長賴瑩瑩表示，在轉型循環經濟方面，台灣以「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，並提供優惠費率鼓勵業者使用再生料；同時，政府也積極透過「向海致敬」計畫等策略來管理現有污染，有效清理並減少海岸廢棄物。

賴瑩瑩說，目前循環署正透過「減量里程碑許願池」邀請民眾針對6大限塑品項（購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、塑膠吸管、塑膠提袋以及塑膠類外帶盒）提出改善建議或期許。

廢棄物 資源回收

延伸閱讀

全球塑膠公約破局 彭啓明：須觀察氣候公約骨牌效應

台南環保公司清廢棄物…大貨車撞毀天然氣管線 警消封路止漏

不用追垃圾車！日內瓦回收站密布 精準分類創八成回收率

苗栗非法廢棄物未清理2件超大案達5700噸 縣府研議強制地主責任

相關新聞

聯合報一周大事8/10~8/16

國內

歷史上的今天／1957年大崙尾山大火 400人登山滅火

1957年8月17日下午3時35分，台北縣內湖村大崙尾山發生大火燒山，起火的地點即在大崙尾山頭，火勢猛烈，漫山為濃煙籠罩。台北市消防隊瞭望台在中山北路發現大直方面發生火燒山，當時消防隊即出動救火車前往施救，市警局督察長佟相印、三分局長趙品玉、消防隊長季樓、台北縣汐止分局長宣善嶼等，均先後趕抵現場，經台北市、台北縣、士林等三地出動軍警民四百餘人，前往登山施救，至下午6時才將大火撲滅，二甲地的竹叢成一片焦土。

這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

楊柳颱風過後，經濟部長郭智輝周六前往台南市勘災，根據經濟部水利署釋出現場勘災影片，郭智輝這次不穿襯衫、西裝褲，改穿POL...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。