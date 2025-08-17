消費習慣改變 紙類、紙容器回收量增

根據環境部統計，近3年來全國資源回收量逐步緩升。環境部表示，主要在紙類及紙容器類回收量明顯增加，可能原因包含網購盛行及外帶食物增加等，經濟景氣好也會讓回收量增加。

根據環境部統計，觀察歷年的回收率，一般廢棄物回收率自111年的57.29%，微幅成長為112、113年的58.31%、59.6%。去年度全國回收量為759萬9833公噸，較112年度增加27萬8370公噸。

一般廢棄物的回收種類，主要可分為資源垃圾、廚餘等類型。舉例而言，資源垃圾包括紙類、塑膠類、玻璃類、金屬類、電池、廢容器、舊衣物、照明光源、大型廢棄物等等；廚餘是指食物的殘渣和剩餘食材。

前次的回收高峰，是在110年的61.19%，也是歷年最高。當年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續嚴峻，指揮中心自110年5月19日至28日提升全國疫情警戒至第三級，民眾生活習慣改變所致。

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰告訴中央社記者，回收量牽涉到消費形態和民眾生活習慣的改變，此外，當景氣好、消費增加時，回收量也會上升。

鍾昀泰說，整體資源回收量呈現成長趨勢，一來是近年消費生活型態的改變，特別是網購盛行，導致網購包裝使用量增加；此外，疫情後食物外帶增加，導致一次性餐具和飲料杯的使用量增加。

鍾昀泰說明，經查各清潔隊暫置回收物的情況，近幾年以紙類和紙容器占比最大；根據統計，自106年至去年，紙類和紙容器的總量從約196萬公噸成長到326萬公噸，代表塑膠產品的限縮政策也促使一些一次性塑膠產品被紙容器取代。

縣市回收的情況，鍾昀泰指出，以新北市為例，去年推動了木質家具的循環利用計畫，也是其資源循環成長比率相對其他縣市高的原因。

較特別的是彰化縣。鍾昀泰提到，一般而言，若是廢棄物減少，回收量應該會增加，但彰化縣在一般廢棄物和資源回收量都下降，不過廢棄物量下降的幅度大於資源回收物下降的幅度。

鍾昀泰解釋，彰化去年7月起強力實施「破袋檢查」，促使民眾在丟棄物品時更仔細思考並進行正確分類，因此在統計年度（去年1月至12月）上可能未即時反應；若依彰化縣統計，去年7月至今年6月的數據則顯示資源回收量是增加的。

循環署長賴瑩瑩表示，在轉型循環經濟方面，台灣以「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，並提供優惠費率鼓勵業者使用再生料；同時，政府也積極透過「向海致敬」計畫等策略來管理現有污染，有效清理並減少海岸廢棄物。

賴瑩瑩說，目前循環署正透過「減量里程碑許願池」邀請民眾針對6大限塑品項（購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、塑膠吸管、塑膠提袋以及塑膠類外帶盒）提出改善建議或期許。

