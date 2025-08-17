「台灣隊」首度參與哥本哈根驕傲大遊行 提升知名度

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩17日專電

旅居丹麥的台灣僑民在丹麥台灣商會號召下，組「台灣隊」參與哥本哈根驕傲大遊行，瑞典台灣協會贊助出動的兩尊三太子在遊行中最受現場民眾的歡迎，台灣隊遊行隊伍獲得無數熱情掌聲與歡呼。

由丹麥台灣商會、丹麥台灣茶文化協會主辦，駐丹麥代表處協辦，瑞典台灣商會與瑞典台灣協會協力支持，由丹麥台灣僑民組隊，首次以「台灣隊」（TeamTaiwan）的名義參與哥本哈根驕傲大遊行。

遊行隊伍中有4輛極具丹麥當地特色的三輪載貨腳踏車，瑞典台灣協會出動兩尊三太子，凸顯台灣文化與特色。遊行隊伍播放台灣隊主題曲「台灣尚勇」以及台灣熱門流行音樂，氣氛相當熱絡。

參與遊行的民眾對三太子非常好奇，紛紛要求拍照，三太子也是現場小朋友的最愛，一路上三太子與孩子們擊掌、打招呼，做足國民外交。

曾經以台灣名義參與哥本哈根驕傲大遊行的丹麥台灣茶文化協會會長蔡希盟表示，今年感覺很不一樣，丹麥的民眾更認識台灣，3、4年前民眾還不太知道台灣，以為是泰國或中國，但今年很多人主動打招呼、幫台灣歡呼、加油。

活動總召集人丹麥台灣商會財務長王宥芯表示，很感謝各個台灣團體的幫忙，遊行時很多人主動來說他們去過台灣或參與過其他城市的台灣驕傲遊行，她很高興能透過這個有意義的活動，讓更多人看到台灣。

台灣茶文化協會秘書蔡孟娟表示，以往參與哥本哈根驕傲大遊行勢單力薄，這次有這麼多的夥伴一同籌畫，很有「Team Taiwan」的感覺，遊行中有些正在旅行的台灣人加入，感覺很特別，很多人告訴她，他們曾去過台灣，這次遊行讓她感到很驕傲也很開心。

全程參與遊行的駐丹麥代表鄭榮俊表示，感謝台灣僑民一同參與遊行，讓世界看到台灣不只是科技大國，在人權與性別平權方面，也和其他國家一樣在維護、推動，他感謝參與遊行的台灣人，讓台灣在北歐地區更具知名度。

哥本哈根驕傲大遊行是哥本哈根驕傲週的重頭戲，今年主題為「一視同仁」（Same for Everyone），希望藉由驕傲週各項活動的舉辦，支持多元性別族群。

