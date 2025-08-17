聽新聞
聯合報一周大事8/10~8/16

聯合報／ 本報訊
立法院日前三讀通過「強化經濟與韌性特別條例」，其中包含普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過「強化經濟與韌性特別條例」，其中包含普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片

國內

14日：行政院會通過韌性特別條例修正草案，經費上限提高至五九○○億元，定調普發現金不排富。

14日：立法院財政委員會初審通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年十二萬元，提高至每人每年十八萬元，經立法院三讀後，明年五月報稅適用。

15日：台塑集團宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任。

國外

13日：南韓總統辦公室和日本政府宣布，南韓總統李在明廿三日至廿四日將訪問日本會晤日本首相石破茂，兩人將討論增進韓日雙邊關係和韓美日三邊夥伴關係的方式。

15日：為加速俄烏戰爭休戰，美國總統川普與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州會面。川普會後表示，將安排普亭和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

15日：為期十一天的「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）閉幕，由於成員國意見分歧，談判破局。

國內

歷史上的今天／1957年大崙尾山大火 400人登山滅火

1957年8月17日下午3時35分，台北縣內湖村大崙尾山發生大火燒山，起火的地點即在大崙尾山頭，火勢猛烈，漫山為濃煙籠罩。台北市消防隊瞭望台在中山北路發現大直方面發生火燒山，當時消防隊即出動救火車前往施救，市警局督察長佟相印、三分局長趙品玉、消防隊長季樓、台北縣汐止分局長宣善嶼等，均先後趕抵現場，經台北市、台北縣、士林等三地出動軍警民四百餘人，前往登山施救，至下午6時才將大火撲滅，二甲地的竹叢成一片焦土。

