聯合報一周大事8/10~8/16

國內

14日：行政院會通過韌性特別條例修正草案，經費上限提高至五九○○億元，定調普發現金不排富。

14日：立法院財政委員會初審通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年十二萬元，提高至每人每年十八萬元，經立法院三讀後，明年五月報稅適用。

15日：台塑集團宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任。

國外

13日：南韓總統辦公室和日本政府宣布，南韓總統李在明廿三日至廿四日將訪問日本會晤日本首相石破茂，兩人將討論增進韓日雙邊關係和韓美日三邊夥伴關係的方式。

15日：為加速俄烏戰爭休戰，美國總統川普與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州會面。川普會後表示，將安排普亭和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

15日：為期十一天的「全球塑膠公約」第五輪談判第二階段（INC-5.2）閉幕，由於成員國意見分歧，談判破局。

