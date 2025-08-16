漫畫巨擘手塚治虫、王子雜誌創辦人蔡焜霖漫畫展交會 李遠：歷史時刻

快訊

中央社／ 台中16日電

以展覽為媒介，日本漫畫巨擘手塚治虫與「王子雜誌」創辦人蔡焜霖在國漫館園區交會。該展在日本京都首展後移師台灣，文化部長李遠說，在終戰80年時，這檔展覽將是歷史時刻。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」展於今年6月在京都國際漫畫博物館落幕，今天起在國家漫畫博物館東側園區展出。步入展間，便能看見策展團隊布置的手塚治虫、蔡焜霖書桌，象徵以2人為引，介紹台、日漫畫文化的歷程，手塚治虫手稿如「火鳥 希臘篇」及「0男」原畫等皆於其中展出。

李遠致詞表示，昨天是終戰80週年（日本在第二次世界大戰投降80週年），展覽此時展出，他便想著，台灣與日本之間漫長的80年有什麼故事。像是80年前他父親從中國來台後，收藏許多日本繪畫，或是他出生於手塚治虫畫下「原子小金剛」那年，也與手塚治虫一樣喜歡昆蟲。

李遠說，蔡焜霖則歷經白色恐怖時代，因讀書被關了10年後，自己開設出版社、辦「王子雜誌」，並將獄友集結起來做漫畫。今天的展覽將是歷史時刻，「在終戰80週年的時候，這2位從歷史上出現的人物，終於在終戰80週年相遇。」而展中也不止這2人故事，也可見台、日漫畫相會與影響。

株式會社手塚製作社長松谷孝征表示，手塚治虫以前常說「漫畫、卡通可以跨越國家藩籬」，並深信會發生戰爭就是因為國與國之間沒有交流，就算有交流也僅停留於經濟，沒有了解對方的文化，但透過漫畫、卡通就可以了解對方在想什麼，如此便能降低戰爭發生的可能。

松谷孝征說，手塚治虫歷經過二戰，知道戰爭的悲慘、和平的珍貴以及生命的寶貴，即便那是大眾認為「漫畫是不良刊物」的年代，仍不辭辛勞創作，希望傳承這些價值給下一代，期勉所有人向手塚治虫學習，「不要怕大人，大人很快就不在世界上了，想辦法傳遞訊息給孩子，讓他們知道我們想說什麼。」

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」國際交流展今天起在國漫館東側園區舉行至10月12日。

日本 李遠 戰爭 台日 國漫館

