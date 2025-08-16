這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

楊柳颱風過後，經濟部長郭智輝周六前往台南市勘災，根據經濟部水利署釋出現場勘災影片，郭智輝這次不穿襯衫、西裝褲，改穿POLO衫、牛仔褲、運動鞋，頭戴工程安全帽，現身災區聽簡報、與受災戶握手寒喧互動，並對現場救災人員表示鼓勵。

郭智輝16日前往柳營區八翁里受災戶現場，視察施工進度並慰問居民生活狀況，除了請救災同仁掌握工程節點，也檢視工地安全與施工流程，要求務必落實「安全優先、品質到位」，確保修繕工程穩健且高效率完成，協助災區住戶早日恢復正常生活。

郭智輝與當地居民握手同時表達歉意，「歹勢，有比較晚來，請大家多多指教」、「有想到什麼需要政府做的，都請給我們指教」、「水利署是我們經濟部第一名，第一名都叫來先幫我們服務，應該這麼做」，走進屋頂被丹娜絲颱風捲走的民宅，郭智輝也客氣地說「歹勢、歹勢」，修繕工程先加固磚牆，再加固橫樑，之後再覆蓋屋頂。

水利署表示，柳營區已有6戶受災戶完成房屋修繕工作，並在近日順利抵禦楊柳颱風的侵襲，居民對修復成效與防護安全均感到安心，重拾居住安全感。另有數十戶工程正陸續完工，水利署已要求施工廠商加速復原腳步。

郭智輝指出，經濟部水利署與台水公司技術團隊協調民間資源挹注，並與柳營區、東山區及麻豆區公所、里長與合作廠商積極參與，形成堅實的復建網絡，展現災後快速復原的成效，帶動更多社會力量加入重建行列。

