吳志中歡迎吐瓦魯部長訪台　盼共同捍衛太平洋和平

外交部政務次長吳志中昨天午宴友邦吐瓦魯國公共工程、基礎建設發展及水資源部長田互魯訪團。吳志中表示，台灣將持續與吐國在堅實邦誼基礎上齊力捍衛太平洋地區的和平、穩定與繁榮。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天代表部長林佳龍午宴吐瓦魯國公共工程、基礎建設發展及水資源部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）部長訪團，表達台灣政府對該團來訪的誠摯歡迎之意。

田互魯指出，感謝台灣長年協助吐國各項基礎建設工程，促進吐國國家發展，期盼台吐未來持續擴大合作，提升彼此因應氣候變遷的韌性。

吳志中表示，同為島國的台灣與吐國在雙方共同努力下，合作成果有目共睹，並期待未來在因應天然災害等領域增進交流，並肯定吐國長年積極支持台灣，台灣將持續與吐國在堅實邦誼基礎上齊力捍衛太平洋地區的和平、穩定與繁榮。

外交部說明，台吐邦誼悠久篤實，兩國未來將持續在國際社會中相互扶持，並以更多合作計畫，嘉惠兩國人民。

