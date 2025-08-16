快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

立院法制局報告 建議納管醫美針劑光電治療執行資格

中央社／ 台北16日電

醫美爭議頻傳，立法院法制局指出，主管機關雖已訂定特管辦法限制部分項目執業醫師資格，但未涵蓋如肉毒桿菌、玻尿酸、雷射、電波等非手術療程，建議應修正特管辦法，納管美容醫學針劑注射與光電治療。

立法院法制局近日提出「醫美爭議之相關法制問題淺析」報告，內容提到，台灣醫美市場蓬勃發展，但相關醫療爭議逐年攀升，其中對於醫師資格認定與管理機制不明確，是造成亂象的核心。

法制局指出，現行醫師法規定，凡領有醫師證書並依法申請執業登記者，即可執行醫療行為，但目前尚未設立美容醫學專科，導致各科醫師皆可投入美容醫學領域，而市場上醫師技術參差不齊，民眾難以單從醫師執照判斷專業。

法制局指出，主管機關雖已訂定「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）」，針對削骨、隆乳、大量抽脂等特定美容醫學手術醫師設定資格限制，惟特管辦法未涵蓋市場上最普及、糾紛頻傳的「美容醫學針劑注射」與「美容醫學光電治療」等非手術療程，意味多數美容醫學項目未有統一的資格認證或管理機制。

法制局建議，主管機關應修正特管辦法，擴大其管制範圍，納管目前爭議最多的美容醫學針劑注射（例如肉毒桿菌、玻尿酸）與美容醫學光電治療（例如雷射、電波），設定相應的操作醫師資格限制。

此外，法制局也提到，衛生主管機關與多數法院實務見解，多概括認定美容醫學為醫療行為，並優先適用醫療法，導致醫美疏失責任判定僅能適用醫療法第82條規定，排除適用消費者保護法中的無過失責任。

法制局援引學者研究，指美容醫學應區分為「治療性」與「非治療性」，前者如唇顎裂修補、燒燙傷後重建，後者則是隆鼻、抽脂、注射肉毒桿菌等，並不具必要性而是滿足民眾追求主觀美感；另一方面，非治療性美容醫學已經高度商業化，本質上與以公益為核心的醫療服務有重大差異。

法制局指出，現行醫療法與消保法並未針對非治療性美容醫學有區分規範，為促進醫美產業健全發展、落實消費者權益保障，建議修法將非治療性美容醫學納入消保法適用範疇，藉此加重企業經營者法律責任，有效遏止不實廣告與過度商業化的市場亂象。

醫學 醫師 醫美

延伸閱讀

災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

大城農民抗議「低地力」標籤 彰縣府：339公頃光電示範區已喊卡

賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

專訪／62歲賴佩霞不靠醫美！天天跳1萬2千下練出結實腹肌

相關新聞

歷史上的今天／1957年嚴家淦頒景星勳章 贈懷特工程主管

1957年8月16日，我國政府下午以特種領綬景星勳章一座，贈與在華服務9年著有勛勞的美國懷特工程公司台灣辦事處計劃經理狄步銳。贈勳儀式於下午6時在美援會會議室舉行，由美援會主任委員嚴家淦代替時任行政院長俞鴻鈞代表政府贈與。經安會秘書長尹仲容、美援會秘書長王蓬、副秘書長邵逸周，及經合分署署長卜蘭德、副署長鮑德恩、工業組長格蘭特，以及新任懷特工程公司駐華經理史密斯等中外首長多人應邀觀禮。

白委質詢卓榮泰狂問再生能源 韓國瑜無奈制止：主題是打詐

立法院院會今邀行政院長卓榮泰專案報告「打詐成效」，民眾黨立委劉書彬質詢時卻講光電能源等議題，一度遭立法院長韓國瑜打斷，要...

國家防災日成果展高雄駁二登場 蕭美琴出席玩翻天

教育部與內政部合辦國家防災日系列活動，今、明兩天在高雄駁二特區舉辦成果展，副總統蕭美琴受邀出席，蕭一見防災宣導遊戲玩翻天...

影／超越蘇貞昌 黃國昌為公投車掃擦了這個…瞬間變「小白臉」

行政院前院長蘇貞昌多年前視察時，因誤擦太太CC霜，臉色慘白引發熱議。民眾黨主席黃國昌今天率領黨公職從新北市議會出發展開公...

今國際慰安婦日…追思會因風災取消 訴求補償及設置人權紀念碑

今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會每年會在這一天舉辦追思會，因楊柳颱風昨天才過，又丹娜絲颱風重創台南，...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。