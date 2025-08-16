立院法制局報告 建議納管醫美針劑光電治療執行資格

醫美爭議頻傳，立法院法制局指出，主管機關雖已訂定特管辦法限制部分項目執業醫師資格，但未涵蓋如肉毒桿菌、玻尿酸、雷射、電波等非手術療程，建議應修正特管辦法，納管美容醫學針劑注射與光電治療。

立法院法制局近日提出「醫美爭議之相關法制問題淺析」報告，內容提到，台灣醫美市場蓬勃發展，但相關醫療爭議逐年攀升，其中對於醫師資格認定與管理機制不明確，是造成亂象的核心。

法制局指出，現行醫師法規定，凡領有醫師證書並依法申請執業登記者，即可執行醫療行為，但目前尚未設立美容醫學專科，導致各科醫師皆可投入美容醫學領域，而市場上醫師技術參差不齊，民眾難以單從醫師執照判斷專業。

法制局指出，主管機關雖已訂定「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）」，針對削骨、隆乳、大量抽脂等特定美容醫學手術醫師設定資格限制，惟特管辦法未涵蓋市場上最普及、糾紛頻傳的「美容醫學針劑注射」與「美容醫學光電治療」等非手術療程，意味多數美容醫學項目未有統一的資格認證或管理機制。

法制局建議，主管機關應修正特管辦法，擴大其管制範圍，納管目前爭議最多的美容醫學針劑注射（例如肉毒桿菌、玻尿酸）與美容醫學光電治療（例如雷射、電波），設定相應的操作醫師資格限制。

此外，法制局也提到，衛生主管機關與多數法院實務見解，多概括認定美容醫學為醫療行為，並優先適用醫療法，導致醫美疏失責任判定僅能適用醫療法第82條規定，排除適用消費者保護法中的無過失責任。

法制局援引學者研究，指美容醫學應區分為「治療性」與「非治療性」，前者如唇顎裂修補、燒燙傷後重建，後者則是隆鼻、抽脂、注射肉毒桿菌等，並不具必要性而是滿足民眾追求主觀美感；另一方面，非治療性美容醫學已經高度商業化，本質上與以公益為核心的醫療服務有重大差異。

法制局指出，現行醫療法與消保法並未針對非治療性美容醫學有區分規範，為促進醫美產業健全發展、落實消費者權益保障，建議修法將非治療性美容醫學納入消保法適用範疇，藉此加重企業經營者法律責任，有效遏止不實廣告與過度商業化的市場亂象。

