白委質詢卓榮泰狂問再生能源 韓國瑜無奈制止：主題是打詐

立法院院會今邀行政院長卓榮泰專案報告「打詐成效」，民眾黨立委劉書彬質詢時卻講光電能源等議題，一度遭立法院長韓國瑜打斷，要求針對主題質詢，但劉書彬仍持續問再生能源發展。不僅韓國瑜一臉無奈，卓榮泰也說，這一席話不僅違反院長裁示，也完全沒有邏輯，「我實在沒有辦法理解。」

劉書彬今天質詢時主軸為再生能源、光電板等議題，強調卓榮泰行為跟詐騙行為相近，說要打造亞洲綠能發展中心，但卻誇大不實，再生能源輸送也是很大問題，再生能源有很多問題。

過程中，韓國瑜要求時間暫停，表示今天是依照職權行使法第17條，邀請行政院率領閣員報告，題目是打詐策略。劉書彬則說，行政院政策應該要讓人信任，如果卓榮泰跟行政院本身是製造謊言、人民財損，就是最大詐騙中心，「請尊重我。」

韓國瑜表示，容他提醒，如果要針對能源議題，等立法院委員形成共識後，再請卓榮泰院長來報告，「我覺得這樣比較名符相實」，今天是打詐卻問到能源，這比較名不符實，過去很多可能積非成是，「但容我特別提醒，希望還是能回到今天的主題打詐策略，好不好。」卓榮泰也說，謝謝院長裁示。

不過，劉書彬堅持講再生能源議題，甚至還提到「芬蘭是非常重視環保的國家，是全世界第二大核電生產國，降低75%電價成本。林昶佐去芬蘭了，在那邊如果有機會跟全民共樂，在核電那麼重的地方要去了解。」最後，卓榮泰則說，您剛剛這一席講話，不僅違反院長裁示，也完全沒有邏輯，「我實在沒有辦法理解。」

