打詐專報劉書彬質詢談能源 韓國瑜提醒名不符實

立法院會今天邀行政院長卓榮泰進行打詐專報，民眾黨立委劉書彬質詢時卻離題談能源議題，立法院長韓國瑜一度打岔提醒，指劉書彬的質詢「名不符實」，過去立法院可能積非成是，呼籲劉書彬回歸打詐策略主題。

儘管韓國瑜當面提醒，但劉書彬仍照舊講能源，並指政府錯誤能源政策如同詐騙集團。對此，卓榮泰表示，劉書彬的質詢不僅違反韓國瑜的裁示，也完全沒邏輯，他沒辦法理解。

民眾黨團日前提案邀行政院長卓榮泰到立法院專案報告打詐2.0執行成效，朝野達成共識在8月15日安排專案報告。立法院會今天邀請卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。

劉書彬今天質詢雖一開始指政府打詐長期成效不彰，但過沒多久就轉而談再生能源與非核家園問題，並稱中南部風災導致光電板堆置，至今都沒清理，政府不斷誇大再生能源優點，還說再生能源成本會下降，但實際上風災檢驗不堪一擊，許多測試中的設備還沒發電就虧損。

卓榮泰則回應，風災檢驗不堪一擊這句話可能要調整。劉書彬則一度語塞，但隨即說「不需要」，她是指用於種電的場合，隨後又開始談發電成本、撥補台電新台幣1000億元、電價等問題。

質詢期間，韓國瑜突然打岔喊質詢時間暫停，並當面提醒劉書彬，今天院會是根據立法院職權行使法邀請行政院長率閣員報告打詐策略，若劉書彬要針對能源問題質詢，立法院應形成共識後再邀請卓榮泰報告能源問題，專報題目是打詐卻問到能源，這名不符實。

韓國瑜表示，過去立法院可能積非成是，因此他特別提醒劉書彬，希望質詢能回到打詐策略。卓榮泰聽聞後隨即表示，「謝謝韓院長裁示」。

不過，劉書彬當場回應，她尊重韓國瑜的裁示，但她會很快把這議題帶過去。隨後，劉書彬仍持續問再生能源議題，並指台積電去海外設廠也與能源有關，更一度喊話駐芬蘭代表林昶佐可在芬蘭了解核能。

劉書彬也提到，台灣目前的3大民怨是對等關稅、能源政策與詐騙，人民缺乏對政府信任，執政黨長期美化事實。她說，民進黨政府為了政策選票說謊，導致錯誤能源政策、政府財損，甚至是企業出走，因此民眾會認為政府是詐騙集團。

對此，卓榮泰則回應，劉書彬的質詢不僅違反韓國瑜的裁示，也完全沒邏輯，他沒辦法理解。語畢，質詢時間剛好截止，劉書彬則略顯無奈，韓國瑜則說，「辛苦了，劉書彬委員」。

商品推薦