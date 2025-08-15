國家防災日活動　副總統：防災教育是永續發展根基

快訊

中央社／ 高雄15日電

副總統蕭美琴今天出席守護台灣探險記暨國家防災日系列活動，副總統致詞指出，台灣面臨各式天災風險，凸顯防災教育不是選擇題，而是國家安全與社會永續發展的根本工程。

教育部與內政部合辦「守護台灣探險記暨國家防災日系列活動啟動記者會」，今明兩天在高雄駁二藝術特區B3、B4蓬萊倉庫盛大舉行。活動邀集各部會、地方政府、學校及民間團體，展現豐富且多元防災教育體驗課程，與學校創意特色推動成果，並宣布921國家防災日系列活動正式起跑。

蕭副總統致詞表示，台灣是美麗寶島，但面臨諸多極端氣候、歐亞板塊和菲律賓板塊之間碰撞釋放的地震壓力，從早年921地震到近期面對風災，都凸顯防災教育不是選擇題，而是國家安全與社會永續發展的根本工程。

蕭副總統說，全世界都在建構各國面臨的韌性架構，從芬蘭到歐洲法國、瑞典等，都看到許多寶貴經驗。也透過國際交流，學習分享台灣的體驗。今天主題設定為探險，也就是大家都會面臨各式各樣風險，可是當台灣做好更周全準備，有更多知識，就能有更大信心面對突如其來的風險，甚至能幫助別人。這種互助精神，也是防災減災過程中所展現出具有韌性的力量。

教育部新聞稿指出，今年度系列活動帶領家長、學童及民眾化身為寶藏獵人挑戰防災關卡。活動融入防災知識與災害管理，並將展區規劃為密室逃脫區、傳統文化及防災教育科學文化區、公部門社區共好區及火災專區等四大區域，內容包含任務解謎、關關互動、沉浸式體驗、原住民族傳統文化防災知識及親子DIY手作互動等各式闖關關卡。

活動匯集22縣市政府防災教育推動成果，及全國36所防災校園建置績優學校推動防災教育亮點成果，另教育部所屬館所也規劃國家防災日系列活動。

