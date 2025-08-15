國家防災日成果展高雄駁二登場 蕭美琴出席玩翻天
教育部與內政部合辦國家防災日系列活動，今、明兩天在高雄駁二特區舉辦成果展，副總統蕭美琴受邀出席，蕭一見防災宣導遊戲玩翻天，還有偏鄉學校自編數來寶，宣導防災重要性。
國家防災日活動邀請各部會、地方政府、學校及民間團體展現豐富、多元的防災教育體驗課程，今展覽單位接近百攤，以「探險」為主題，分享各單位為防災展現創意的推動成果。
蕭美琴說，台灣面臨極端氣候、板塊碰撞釋放的地震壓力，這幾年從震災、風災，都對台灣造成傷害，對生命、居家安全帶來衝擊，防災教育不是選擇題，是國家安全、社會根本工程，她感謝多年來公私部門協力讓防災專業更為精進。
蕭美琴說，世界各國都在建構韌性架構，從芬蘭到歐洲各國，都有許多寶貴經驗與台灣交流，這次特展有些透過科技，有些則分享傳統文化經驗，以「探險」為主題，當我們做好周全準備，就能夠帶著更大的信心面對突發的風險，甚至幫助別人，台灣互助精神是世界模範。
主辦單位表示，此次活動匯集全台22縣市政府防災教育推動成果，高雄市英明國中導入生成式AI，設計互動工具，讓學生主動參與創作跟思辨。
蕭美琴今出席活動時，從第一攤逛到最後一攤，受到熱烈歡迎，苗栗縣有學校推出自編數來寶，宣導防災重要性，在蕭美琴面前表演時，獲得熱烈掌聲。
