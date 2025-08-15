影／超越蘇貞昌 黃國昌為公投車掃擦了這個…瞬間變「小白臉」

行政院前院長蘇貞昌多年前視察時，因誤擦太太CC霜，臉色慘白引發熱議。民眾黨主席黃國昌今天率領黨公職從新北市議會出發展開公投大車掃，他在上車前擦防曬乳時不小心擠太多，又全往臉上塗，導致臉「太白」，當時媒體都在拍，他刻意轉身，但媒體鏡頭也跟到後頭，讓他直呼「不講武德」。

最後在幕僚拿出濕紙巾，黃國昌才順利把臉上過多的防曬乳擦掉，隨即展開新北地區大車掃，宣傳核三延役公投。

民眾黨車掃今天從新北議會出發，下午會到土城、樹林，16日到淡水、林口，17日到蘆洲、五股，18日到新莊、板橋，19日到新店、中和、永和，20日到汐止、三重。

商品推薦