滿足廠辦市場真空帶！士林水岸「大河商爵」搶攻小坪數市場　科技醫材業主卡位

文／ 簡伶恩 提供

士林水岸「大河商爵」廠辦搶攻小坪數市場，單戶以80至239坪彈性坪數選擇，填補北市中小型廠辦的缺口，成為企業主間熱議的話題。 圖／大河商爵 提供
士林水岸「大河商爵」廠辦搶攻小坪數市場，單戶以80至239坪彈性坪數選擇，填補北市中小型廠辦的缺口，成為企業主間熱議的話題。 圖／大河商爵 提供

小坪數、高機能、合法登記使用的廠辦產品，在台北市可說是一「席」難求。都美建設於士林推出的「大河商爵」，單戶以80至239坪彈性坪數選擇，填補北市中小型廠辦的缺口，成為企業主間熱議的話題。

「大河商爵」基地位於北市士林區大南路、通河東街一段口，面積1088坪，為水岸第一排稀有角地，鄰近北士科核心地段，同時銜接內湖與南港科技聚落，被視為北市「產業金三角」。

全案總樓層數24樓，特別禮聘日本建築大師丹下憲孝設計，打造出國際級質感的水岸廠辦，提供單戶從80坪到239坪的多樣空間選擇，每層為四戶設計，採取4米樓高設計，由於空間靈活性大，企業主可選擇購置整層，「一半自用、一半出租」、或是「一半為廠房、一半為辦公室」等多種可能性。

因應ESG永續趨勢，建案已取得智慧建築與綠建築雙銀級認證候選，設有雨水回收系統、低碳建材、節能設計等永續設計，更規劃超過500坪的公設空間，一樓大廳規劃8.3米挑高門廳、另有多功能會議空間、空中露臺等，提供企業商務洽談的靈活運用。

「大河商爵」總樓層數24樓，特別禮聘日本建築大師丹下憲孝設計，打造出國際級質感的水岸廠辦。 圖／大河商爵 提供
「大河商爵」總樓層數24樓，特別禮聘日本建築大師丹下憲孝設計，打造出國際級質感的水岸廠辦。 圖／大河商爵 提供

據了解，已有醫療與生技企業評估進場，由於該案在設計上符合「醫療器材優良運銷準則(GDP)」所需設施，GDP法規裡，廠辦需具備專用進、排水系統與符合設備規範的儲存空間，以確保在儲存或運輸過程中，品質保持如出廠狀態，進而維護醫材使用安全，「大河商爵」擁有獨立進排水設計等相關設計，成為企業評估購置主因。

亦有不少科技軟體公司看準「大河商爵」結合綠建築與智慧建築設計，由於國際大廠如Apple對於減碳、ESG重視，要求供應鏈大幅減少碳排放，「大河商爵」納入節能設計、雨水回收系統與智能系統管理，成功吸引Apple蘋果供應鏈廠商的興趣。

除企業自用族群，「大河商爵」亦吸引不少中長線置產型買家目光。對比北士科商辦開價站上9字頭，「大河商爵」開價區間落在每坪72萬至78萬元，價格極具競爭優勢。

以區位條件來看，對比北士科，士林已經擁有成熟生活、交通機能，本案擁紅線捷運士林站，可銜接未來環狀線北環段，亦有國道一號、建國高架道路，享北士科、內湖、南港的核心位置，加上士林外雙溪科教園區、生技育成中心、故宮數位基地等鄰近資源，以企業群聚效應經驗，有利於科技、生技人才進駐，對於企業而言是加分項目。

遠創力行銷協理曾楚騏表示：台北市能夠蓋廠辦的土地越來越稀有，即便能蓋，多數產品規劃都是百坪以上，具備登記資格的小坪數廠辦供給出現斷層，「大河商爵」是目前北市稀有的小坪數廠辦，不僅擁有廠辦機能更同時擁有純辦門面，基地周邊的士林紙廠、士林電機、新紡等士林三寶合計逾3萬7千坪都更可期，更加奠定該地段的價值。

「大河商爵」一樓大廳規劃8.3米挑高門廳、另有多功能會議空間、空中露臺等，提供企業商務洽談的靈活運用。(一樓大廳3D示意圖) 圖／大河商爵 提供
「大河商爵」一樓大廳規劃8.3米挑高門廳、另有多功能會議空間、空中露臺等，提供企業商務洽談的靈活運用。(一樓大廳3D示意圖) 圖／大河商爵 提供

曾楚騏強調：近年企業面對產業升級、國際競爭、門面汰舊換新、租金節節高漲的多重壓力下，企業選擇從「租轉買」意願更高，「大河商爵」為預售屋，更享有彈性付款配套，大幅降低企業資金壓力，且擁有地段，交通、價格、國際級建築大師設計的優勢，成為企業購置的首選。

都美【大河商爵】基本資料
基地位置：台北市士林區大南路、通河東街一段路口
接待中心：台北市士林區大南路396號
層數：地上24層／地下5層
基地面積：1088.09坪
規劃坪數：約 80坪-239坪，單層最大面積可達536坪
投資興建公司：都美建設
建築設計：廖錦盈建築師
立面設計：丹下憲孝建築師
公設設計：丹下憲孝建築師/如榆建築及設計事務所
燈光設計：旭川光禾有限公司
景觀設計：廖錦盈建築師
企劃銷售：遠創力行銷股份有限公司
建照號碼：114建字第0011號
貴賓專線：02-2881-0000
官網預約：https://www.fgrealty.tw/7zvete

